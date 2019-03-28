Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?

У свідків кримінальної справи над скандальним одеським мером Геннадієм Трухановим – нечувана амнезія. Вони дають покази в суді, які майже повністю відрізняються від свідчень детективам НАБУ на досудовому слідстві.

В розпалі – один з найрезонансніших судових процесів в Україні – розгляд справи по суті щодо шахрайської схеми обкрадання одеситів Трухановим, його заступником та низкою посадовців. Їх судять за незаконне придбання збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю і ймовірне привласнення 185 мільйонів гривень з держказни.

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Проте обвинувачення, фактично, "розсипається" під час допитів свідків, і Труханов та його спільники отримали реальний шанс вийти сухими з води.

Свідки – депутати Одеської міськради – впали в тотальну амнезію: ніхто нічого не пам'ятає. Проте на стадії досудового слідства вони надавали інші свідчення: більш розгорнуті, які практично повністю відрізняються від наданих в суді, – інформує прокурор САП Максим Кравченко.

Що конкретно "забули" свідки?

Депутати міськради, які голосували за придбання збанкрутілого заводу "Краян" для нової мерії за завищеною ціною – 185 мільйонів гривень, нібито, взагалі не пам'ятають основних моментів стосовно обгрунтованості ціни, повідомляє прокурор САП Валентин Мусіяка.



Прокурор САП Валентин Мусіяка / Фото автора

За його словами, ніхто з допитаних свідків не цікавився ціною будівлі ні до сесії, ні під час сесії. Хоча ціну "впаяли" вдвічі завищену. Проте жоден з депутатів міськради не дізнавався, яким чином її встановили. Тому так легко обвинувачені й поцупили з держбюджету близько 95 мільйонів гривень.

Дехто з депутатів-свідків взагалі ладен був витрачати будь-яку суму бюджетних коштів, аби придбати занедбану будівлі для нової мерії. Незважаючи на те, що згідно ж експертним дослідженням вартість будівлі на той час складала трохи більше 92 мільйонів гривень. Не впливало на волевиявлення і те, скільки коштів ще треба вкласти в ремонт приміщення. Встановлено, що це понад 220 мільйонів гривень, – зазначає прокурор.

Жоден свідок не говорить про попередню змову, адвокати – в захваті.

Натомість адвокат Труханова Олександр Лисак відверто вражений ходом справи. На його думку, цей судовий процес – показовий і демонстративний для України – позитивно завершиться для сторони захисту. Простіше кажучи, він просто таки не сумнівається, що обвинувачених виправдають, і ніхто не сидітиме за гратами за крадіжку мільйонів державних грошей.



Адвокат Геннадія Труханова Олександр Лисак / Фото автора

Сторона захисту дуже задоволена процесом. Свідки сторони обвинувачення стали свідками сторони захисту. Адвокати ставлять мінімум питань, бо свідки не повідомляють те, що хоче чути прокурор, а говорять те, що хоче чути сторона захисту. Жоден свідок не повідомляє те про попередню змову, вплив чи тиск при прийнятті рішення. А говорить, що рішення мотивувалось виключно інтересами одеситів. Ми дуже налаштовані на позитивний результат, адже жодних несподіванок у цій справі не буде і не може бути, – сказав адвокат.

Чому свідки "підхопили" амнезію?

Бо адвокати Труханова та інших фігурантів отримали на руки матеріали справи... і, вочевидь, "змовились" із свідками.



Свідки змінили покази через вплив Труханова, який продовжує кермувати Одесою, – юрист ЦПК. / Фото автора

На стадії досудового слідства до відкриття матеріалів стороні захисту свідки говорили змістовніше. А після того, як адвокати Труханова та інших обвинувачених ознайомились з матеріалами, їх покази змінились на "я не знаю", і "я не пам'ятаю, – прокоментував прокурор Кравченко.

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На думку юриста Центру Протидії Корупції Віталія Цокура, свідки змінили покази через вплив Труханова, який продовжує кермувати Одесою. Адже його донині не відсторонили від посади міського голови, незважаючи на відкриті проти міськради та Труханова особисто кримінальні справи щодо дерибану міста, знищення військового аеродрому "Шкільний", декларування недостовірної інформаціїї, російського громадянства та незаконного доступу до державної таємниці.

І депутатському корпусу, і чиновникам – незахищеним приватним особам – складно опиратися потенційному тиску Труханова і оточення. Тому й змінили покази,

– повідомив Цокур.

Чи покарають депутатів Одеської міськради за зміну показів?

Ні. Як повідомляє юрист Віталій Матвєєв, в українському законодавстві є біла пляма, що дозволяє свідкам спочатку казати одне, а згодом інше... і абсолютно не нести за це покарання! Згідно з ст. 95 КПК України, доказами у справі є покази свідків лишень у суді. І тільки їх братимуть до уваги при винесенні вироку.



Амнезія свідків не разується завідомо неправдивими показами, – юрист. / Фото автора

Амнезія свідків не рахується завідомо неправдивими показами. Тут тонка межа. Людям властиво забувати, тому у цьому випадку неможливо свідків притягти до кримінальної відповідальності, – коментує юрист.

Абсурд в наступному: згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом України прокурори не можуть навіть засвідчити розбіжність показів перед суддями.

Чинний КПК, що діє з 2012-го, не дозволяє використовувати в суді протоколи допитів свідка, складені на досудовому слідстві. Старий КПК передбачав інше: ці протоколи вважались доказами разом з показаннями свідка в суді. Їх можна було порівняти і з'ясувати причини розбіжностей, – коментує прокурор Валентин Мусіяка.



Прокурори не можуть засвідчити розбіжність показів перед суддями

За його словами, свідка попереджають про кримінальну відповідальність за неправдиві показання, і все на тому. Якщо той каже на "чорне" "біле", можна відкривати окрему кримінальну справу проти нього. А якщо мовить, що не пам'ятає, – довести зворотнє складніше.

Натомість юрист пояснює, що прокурори таки можуть ставити питання свідкам, чому вони змінили покази і чи здійснювався на них тиск. Але в такому разі адвокати Труханова запросто зчинять гвалт, що прокурори тиснуть на свідків. І судді, найімовірніше, задовольнять їх протест і знімуть питання прокурорів.



Судді у справі Труханова: Віктор Корой, Сергій Черевко, Дмитро Передерко / Фото автора

Сторона обвинувачення має майстерно пропрацювати тактику, як довести суддям, що свідки змінили покази під впливом Труханова та інших фігурантів справи,

– підсумовує юрист.

А далі що?

Одеська Феміда рекордно швидким темпом наближує Труханова до виправдального вироку і рятує від Антикорупційного суду. Загалом протягом дев'яти днів допитали 81 зі 110 свідків, заявлених прокурорами! Цього тижня, вочевидь, допитам настане край. Не за горами – дебати та вирок...

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Одеська Феміда рекордно швидким темпом наближує Труханова до виправдального вироку / Фото автора

Ба більше – адвокати не приховують нечувану впевненість у тому, що Труханова виправдають. І хизуються, що можуть хоч зараз виходити на дебати.

Ми готові до дебатів, бо покази свідків спростували обвинувачення. Що було кваліфіковано? Попередню змову групи осіб. Де ви ту змову побачили? У письмових доказах жодної фрази про це не має, і жоден свідок про це не сказав,

– тішиться Лисак.

Тим не менше, обвинувачення Труханову ґрунтуються передусім на письмових, аудіо- та відеодоказах, запевняє юрист ЦПК. І прогнозує: вирок Труханову винесуть у другому турі президентських виборів в Україні.

Порошенку вигідно використовувати Труханова як союзника для забезпечення електорату і адмінресурсу. Але мені здається, що Труханов не бажає підтримати Порошенка. Те, що ми зараз бачимо, – політика, посмішки через силу. А наявність рішення у суді першої інстанції розв'яже руки одеському меру, кого підтримувати у 2 турі,

– підсумовує Цокур.



Юрист ЦПК: "Вирок Труханову винесуть у другому турі президентських виборів в Україні" / Фото автора

А "розв'язані руки" Труханова – скандального мера з бандитським минулим, російського офіцера та особи з подвійним громадянством – можуть загрожувати українській Одесі російським триколором.

За що в Одесі судять Геннадія Труханова?У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова.



Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман. В Малиновському райсуді Одеси триває розгляд справи по суті.