Поїдуть через Донбас, – Лукашенко відреагував на можливе закриття кордону Польщі

Польща припускає закриття білоруського кордону через ситуацію з мігрантами. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму стилі відреагував на ці заяви і приписав до вирішення проблеми український Донбас.

У розмові з чиновниками Лукашенко роздумував про те, як поляки будуть спілкуватись з Росією чи Китаєм у випадку закриття кордону. Єдиним виходом, за його словами, нібито є український Донбас.

До теми Через польський кордон знову намагалася прорватися велика група мігрантів

Ви чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють – прикордонний перехід залізничний. Закриють – будь ласка. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться з Росією, Китаєм, Сходом загалом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко вишикують,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що каже образно, бо на Донбасі їх ніхто не чекає, а кордон України і Росії – закритий. Польща, на думку білоруського диктатора, такими заявами лякає і нібито хоче загострити ситуацію. Лукашенко чомусь переконаний, що на Білорусь тиснуть, щоб вирішити власні проблеми.

Що відомо про кризу на польсько-білоруському кордоні

Криза почала наростати із 8 листопада. З Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила на лінії розмежування збільшити кількість військових.

З часом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.

Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію розділяє

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський припустив, що мігрантів з білоруського кордону Росія може направити в Україну. Тому базові точки кордону вирішили посилити.

Як поводиться Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі переконує, що у транзиті біженців винна "європейська мафіозна структура". Він застерігає сусідню Польщу від провокацій на кордоні.

Водночас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевняє, що Лукашенко продовжить створювати міграційну кризу. Можливо, для цього він залучить біженців з Афганістану.