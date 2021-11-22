Поїдуть через Донбас, – Лукашенко відреагував на можливе закриття кордону Польщі

22 листопада 2021 , 15:32
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Пул первого"

Польща припускає закриття білоруського кордону через ситуацію з мігрантами. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму стилі відреагував на ці заяви і приписав до вирішення проблеми український Донбас.

У розмові з чиновниками Лукашенко роздумував про те, як поляки будуть спілкуватись з Росією чи Китаєм у випадку закриття кордону. Єдиним виходом, за його словами, нібито є український Донбас. 

До теми Через польський кордон знову намагалася прорватися велика група мігрантів

Ви чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють – прикордонний перехід залізничний. Закриють – будь ласка. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться з Росією, Китаєм, Сходом загалом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко вишикують,
– сказав Лукашенко.                                     

Він додав, що каже образно, бо на Донбасі їх ніхто не чекає, а кордон України і Росії – закритий. Польща, на думку білоруського диктатора, такими заявами лякає і нібито хоче загострити ситуацію. Лукашенко чомусь переконаний, що на Білорусь тиснуть, щоб вирішити власні проблеми. 

Що відомо про кризу на польсько-білоруському кордоні

Як поводиться Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі переконує, що у транзиті  біженців винна "європейська мафіозна структура". Він застерігає сусідню Польщу від провокацій на кордоні. 

Водночас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевняє, що Лукашенко продовжить створювати міграційну кризу. Можливо, для цього він залучить біженців з Афганістану. 

Автор: Олег Терещенко