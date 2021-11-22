Поїдуть через Донбас, – Лукашенко відреагував на можливе закриття кордону Польщі
Джерело:телеграм-канал "Пул первого"
Польща припускає закриття білоруського кордону через ситуацію з мігрантами. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму стилі відреагував на ці заяви і приписав до вирішення проблеми український Донбас.
У розмові з чиновниками Лукашенко роздумував про те, як поляки будуть спілкуватись з Росією чи Китаєм у випадку закриття кордону. Єдиним виходом, за його словами, нібито є український Донбас.
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Ви чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють – прикордонний перехід залізничний. Закриють – будь ласка. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться з Росією, Китаєм, Сходом загалом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко вишикують,
– сказав Лукашенко.
Він додав, що каже образно, бо на Донбасі їх ніхто не чекає, а кордон України і Росії – закритий. Польща, на думку білоруського диктатора, такими заявами лякає і нібито хоче загострити ситуацію. Лукашенко чомусь переконаний, що на Білорусь тиснуть, щоб вирішити власні проблеми.
Що відомо про кризу на польсько-білоруському кордоні
- Криза почала наростати із 8 листопада. З Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила на лінії розмежування збільшити кількість військових.
- З часом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.
- Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію розділяє
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський припустив, що мігрантів з білоруського кордону Росія може направити в Україну. Тому базові точки кордону вирішили посилити.
Як поводиться Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі переконує, що у транзиті біженців винна "європейська мафіозна структура". Він застерігає сусідню Польщу від провокацій на кордоні.
Водночас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевняє, що Лукашенко продовжить створювати міграційну кризу. Можливо, для цього він залучить біженців з Афганістану.