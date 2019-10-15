Поїзди до Москви принесли Україні 3 мільярди гривень

Залізничне сполучення між Україною та Російською Федерацією у 2018 році принесло до бюджету України близько 3 мільярдів гривень.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що наразі про припинення залізничного сполучення не йдеться, пише УНІАН.

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Питання чутливе. Треба розуміти, що коли ми щось перекриваємо, то знаходимо альтернативні варіанти, як ці поїзди можуть їхати, і що ці гроші будуть надходити в економіку іншої країни,

– сказав Криклій.

Окрім того, Україна не може припинити також і транзит російських поїздів територією України, адже це передбачене зобов'язаннями, які взяла на себе країна в межах Світової організації торгівлі.

Що таке СОТ?Світова організація торгівлі – вона врегульовує торгово-політичні відносини країн-членів. Станом на 29 липня 2016 року до СОТ входить 164 члени, з яких 160 – це держави, а 4 – митні території. Україна набула повноправного членства в СОТ у травні 2008 року.

Загалом "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів, які прямують з українських міст до Москви. Такі зміни зумовлені різким скороченням пасажиропотоку. Відомо, що у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

До речі, авіасполучення між Україною і Росією також було припинено 25 жовтня 2015 року. Кабмін ввів санкції проти російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. У відповідь на це, РФ закрила своє небо для українських авіакомпаній.