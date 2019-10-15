17:57
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Поїзди до Москви принесли Україні 3 мільярди гривень

      2803 Читать новость на русском
      Поїзди до Москви принесли Україні 3 мільярди гривень
      Поїзди до Москви принесли Україні 3 мільярди гривень / 5.ua

      Залізничне сполучення між Україною та Російською Федерацією у 2018 році принесло до бюджету України близько 3 мільярдів гривень.

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що наразі про припинення залізничного сполучення не йдеться, пише УНІАН.

      До теми: Поїзди у нас ходять, а літаки не літають, – Зеленський про відсутність авіасполучення з РФ

      Питання чутливе. Треба розуміти, що коли ми щось перекриваємо, то знаходимо альтернативні варіанти, як ці поїзди можуть їхати, і що ці гроші будуть надходити в економіку іншої країни,
      – сказав Криклій.

      Окрім того, Україна не може припинити також і транзит російських поїздів територією України, адже це передбачене зобов'язаннями, які взяла на себе країна в межах Світової організації торгівлі.

      Що таке СОТ?Світова організація торгівлі – вона врегульовує торгово-політичні відносини країн-членів. Станом на 29 липня 2016 року до СОТ входить 164 члени, з яких 160 – це держави, а 4 – митні території. Україна набула повноправного членства в СОТ у травні 2008 року.

      Загалом "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів, які прямують з українських міст до Москви. Такі зміни зумовлені різким скороченням пасажиропотоку. Відомо, що у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

      До речі, авіасполучення між Україною і Росією також було припинено 25 жовтня 2015 року. Кабмін ввів санкції проти російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. У відповідь на це, РФ закрила своє небо для українських авіакомпаній.

       

       

      blog_ava
      Хелловін-2019: коли і як відзначають моторошне свято
      сьогодні
      18491
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Міністерство інфраструктури Гроші Укрзалізниця Владислав Криклій
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 120
      "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сьогодні , 16:43 "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 330
      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      сьогодні , 15:00 У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      Світлана Попова 1069
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні , 14:05 Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      Борис Немировський 3313
      Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      сьогодні , 11:08 Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      Михайло Гема 1445
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук