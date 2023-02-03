Чи можуть забрати мандати в усіх нардепів з ОПЗЖ: Зеленський відповів на петицію

Петиція про позбавлення мандатів нардепів забороненої партії ОПЗЖ набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за місяць. Президент Володимир Зеленський відповів на неї.

Президент України звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

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Що сказав Зеленський

Зазначимо, що петиція була опублікована 9 січня та зібрала понад 37000 голосів. Її автори пропонували президенту вийти із законодавчою ініціативою щодо позбавлення мандатів народних депутатів із колишньої партії ОПЗЖ.

Глава держави також наголосив, що у законодавстві України немає інструментів, які б дозволили одномоментно та терміново позбавити депутатів своїх мандатів.

Зеленський пояснив, що будь-які проєкти законів заздалегідь готуються апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до затвердженого порядку денної сесії Верховної Ради та подаються на розгляд Погоджувальної ради.

У грудні президент уже відповідав на схожу петицію. Тоді він доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

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