Через понад три доби гасіння: на Київщині ліквідували пожежу на промисловому підприємстві

У Київській області внаслідок російської атаки 12 червня спалахнула масштабна пожежа на промисловому підприємстві. Через понад 3 доби гасіння рятувальникам вдалося ліквідувати займання.

До ліквідації вогню рятувальники залучали навіть пожежні поїзди. Внаслідок займання 12 червня у Київській області був також поранений.

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На Київщині вдалося загасити пожежу, що виникла 12 червня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії. Рятувальники також поділилися фото, як пожежники остаточно приборкали вогонь на підприємстві.

У Київській області ліквідували масштабну пожежу на промисловому підприємстві / Фото ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що на місці пожежі працювала 221 одиниця особового складу, 76 одиниць техніки та п'ять пожежних потягів.

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Як виникла масштабна пожежа у Київській області

Після ворожої масованої комбінованої атаки вночі 12 червня у Київській області виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці.

Окрім того, глава Київщини писав, що внаслідок падіння уламків ворожих цілей одна людина зазнала поранень – різану рану ноги. Постраждалому надали медичну допомогу на місці – від госпіталізації він відмовився. Водночас влучань у житлові будинки зафіксовано не було.

Пожежу не могли загасити рятувальники близько 3 діб. Зокрема, вогонь намагалися приборкати понад 200 рятувальників, близько 100 одиниць техніки і кілька пожежних поїздів.

Варто зазначити, що навіть після цього російська армія продовжила атакувати українську столицю та область. Зокрема, вдень 14 червня там теж чули вибухи. Пізніше в ОВА сповістили про роботу сил протиповітряної оборони у Київській області.

Руслан Кравченко також додав, що внаслідок падіння уламків в одному з районів Київської області сталося загоряння трав'яного настилу, але пожежу оперативно ліквідували. Влучань у критичну інфраструктуру чи житлові будівлі – не було, постраждалих також не зафіксовано.

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