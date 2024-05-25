У мережі писали про пожежу у Покровській церкві: у ДСНС сказали, що сталось насправді
Ввечері, 25 травня, у мережі повідомляли про пожежу у Києві. Зазначалося, що вогонь спалахнув у Покровській церкві, що у Подільському районі столиці.
Однак, як з'ясувалося, це не так. Так, пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій міста Києва у коментарі 24 Каналу розповіла, що сталося насправді на території церкви у столиці.
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Що розповіли у ДСНС
Місцеві телеграм-канали активно поширюють інформацію про те, що у столиці горить Покровська церква у Подільському районі. Повідомлялося, про вогонь "понад 5 метрів у висоту".
Втім, як повідомила пресслужба ДСНС міста Києва, на території церкви у Подільському районі столиці сталося загоряння побутового сміття, площа пожежі сягала близько 20 квадратних метрів.
На території Покровської церкви спалахнуло побутове сміття: дивіться відео
Станом на цю хвилину пожежу вдалося повністю ліквідувати рятувальниками. Відомо, що постраждалих чи загиблих внаслідок цього інциденту немає.
Інші пожежі у Києві: останні новини
- Вдень 25 травня у мережі з'явилися кадри великих клубів диму, які здіймалися над Києвом. Як виявилося, масштабна лісова пожежа спалахнула у Вишгородському районі. Попередньо, спалахнула травʼяна підстилка, на місці працюють пожежники.
- У зв'язку з лісовою пожежею у передмісті столиці в КМДА звернулися до містян із порадами. Там наголосили, що у разі зміни напрямку вітру, можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва. Зокрема, спрогнозували задимлення в Оболонському та Подільському районах.
- В Оболонському районі Києва 22 травня спалахнула пожежа. Рятувальники повідомили, що горіла СТО. Площа загоряння становила 300 квадратних метрів. Її вдалося повністю ліквідувати за годину після того, як надійшло повідомлення надзвичайникам.
- Надвечір 21 травня у Київській області загинула ціла родина – вона опинилася у палаючому будинку. Сталося це у селі Дитятки. Полум'я охопило житло, площею орієнтовно 98 квадратних метрів.
- Також ввечері того ж дня пожежу фіксували у Голосіївському районі Києва. Дим було видно з багатьох частин міста. Згодом стало відомо, що спалахнула СТО. Як зазначили у ДСНС, зайнялися автомобільні шини з розповсюдженням вогню на дерева.
- У квітні сильну пожежу фіксували на Троєщині. У ДСНС Києва повідомили, що причиною пожежі стало загоряння сміття. Ймовірно, там розташоване звалище.