Пожежі на двох складах Тернополя ліквідували: рятувальники показали жахливі кадри наслідків

У Тернополі ліквідували пожежу у двох складах. Рятувальники використовували роботизовану систему пожежогасіння.

Займання виникло після чергових ворожих обстрілів. Полум'я поширилося на 400 квадратних метрів.

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У Тернополі загасили масштабні пожежі

У Тернополі 14 травня рятувальники ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 квадратних метрів. До гасіння залучили 33 співробітників ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині,

– прокоментував ситуацію голова ДСНС Сергій Крук.

За його словами, за допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі.

"Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", – підсумував Крук.

Дивіться відео з місця пожежі

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