Свідки кажуть, що палають бази росіян, – Хлань про пожежі в Новій Каховці
Українці захисники влучили по 5 ворожих об'єктах на Херсонщині, зокрема, і поблизу Нової Каховки. Місцеві мешканці кажуть, що горять бази росіян.
Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він розповів деталі пожеж на Херсонщині.
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За його словами, зараз усі логістичні шляхи росіян перебувають під вогневим контролем Збройних Сил України. Також про це свідчать ранкові вибухи у Новій Каховці.
Зазначимо, що офіційної інформації поки немає, однак депутат зазначив, що у місті були потужні вибухи.
Свідки кажуть, що палають бази росіян,
– зазначив Хлань.
І додав, що нещодавно почали відбуватися потужні прильоти по ворожих базах, куди вони вперто продовжують підтягувати техніку в Нову Каховку. Однак наші оборонці її знищують.
Що зараз відбувається на Херсонщині: останні новини
- Після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту, окупанти звели під ним понтонну переправу. Проте, кажуть експерти, вона перебуває під вогнем контролем українських військових.
- Після обстрілу мосту з Херсона втекли представники путінської партії "єдина росія". Вони рушили до Мелітополя та Криму.
- У британській розвідці кажуть, що за їхніми даними контрнаступ ЗСУ на Півдні поступово набирає обертів.
- Українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець.
- Крім цього, ЗСУ влаштували ворогам на Херсонщині "гарячу" ніч. Під влучні удари наших військових потрапили одразу 5 цілей противника. Особливо дісталось ворогам у Брилівці.
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