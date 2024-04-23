Річ не в Україні: навіщо Трамп заговорив про необхідність допомоги нам

Екслідер США Дональд Трамп заявив, що допомога Україні важлива, та дорікнув країнам Європи за те, що вони виділяють менше грошей, ніж Штати. Однак його ціль – не закінчення війни Росії проти нашої держави.

Дональд Трамп хоче провокувати конфлікти між союзниками України. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Трамп провокує конфлікти

Уріель Епштейн переконаний, що ціль Трампа – не пошук шляху до закінчення війни в Україні. Експрезидент Штатів хоче просувати конфлікти серед наших союзників. Він критикує Європу, бо вважає, що США не повинні допомагати українцям, а все повинна робити Європа.

Хоч Європа може більше зробити, але те, що це говорить Трамп, він лише шукає привід, щоб сперечатись проти допомоги Україні від США. Ідея полягає у тому, що нібито "не ми повинні вам допомагати, а Європа повинна надавати вам цю допомогу",

– припустив він.

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