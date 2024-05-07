Дуже небезпечна гра: чи може допомогти Україні посилення зв'язку Китаю з Європою

Китай зацікавлений у збільшенні співпраці з Європою. Однак з Україною Пекін поки не готовий говорити напряму. КНР бачить нашу державу як один з факторів, який може вплинути на інтереси Китаю у Європі.

Посилення Європи через Китай може допомогти Україні, однак це небезпечна гра. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Я не бачу поки що готовності Китаю говорити з Україною напряму. Тому що ми для них не є предметом розмови. Ми є одним із факторів, мабуть, не основних, але дуже серйозних, що може впливати на заохочення і задоволення інтересів КНР у Європі", – сказав він.

Україна може отримати вигоду

Валерій Клочок припустив, що українські дипломати спілкуються з європейськими лідерами, щоб вони представляли наші інтереси. Вже є певні заяви від політиків Європи.

Відносини з Європою Китай зараз дійсно розглядає через призму війни Росії проти України. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" не виключає, що наша держава може отримати вигоду від цього.

Треба спробувати у якийсь спосіб переконати Китай, щоб він поставив Росію в такі рамки, коли вона не зможе вести повноцінну війну. Тоді наш успіх буде відчутнішим. Це може бути виключно за допомогою зменшення торгових відносин з Росією, постачання товарів подвійного призначення,

– вважає він.

Європа також зацікавлена у збільшенні співпраці з Китаєм. Є певні проблеми, однак процес рухається. Ймовірно, європейці зможуть знайти спільну мову з Пекіном.

Для Пекіна дійсно дуже важливий альянс з Європейським Союзом. Це інструмент для Китаю у нарощуванні власних спроможностей. Однак не так все просто, бо у Європі не всі лідери виступають за посилення такої співпраці.

"Зараз посилення Європи через Китай може нам допомогти у цій ситуації. Звісно, ще раз наголошую, що це дуже небезпечна гра. Але для КНР Європа – це не інструмент для протистояння зі США. Для них це інструмент і засіб збільшення власних можливостей і потужностей", – пояснив Клочок.

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