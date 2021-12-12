Позиції США та ЄС щодо ситуації навколо України єдині, – Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та Європейський Союз притримуються однієї думки щодо підтримки України. За його словами, Росія заплатить високу ціну за військову ескалацію.

Про це держсекретар США повідомив за підсумками зустрічі з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Ліверпулі. Там відбулися перемовини глав зовнішньополітичних відомств країн G7.

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Ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію,

– зазначив Ентоні Блінкен.

Варто зазначити, що Джо Байден під час розмови з Путіним 7 грудня попередив Росію про санкції у разі вторгнення в Україну. За словами президента США, країна-агресор з такими обмеженнями "ще не стикалася".

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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Текст публікації Ентоні Блінкена:

Я зустрівся з (главою європейської дипломатії) Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію