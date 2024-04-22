"Ми розуміємо потреби": у МЗС Іспанії відповіли, чи передадуть Україні системи ППО

Іспанія продовжуватиме надавати військову підтримку Україні та робити "все, що в її силах".

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає кореспондентка 24 Каналу із засідання в Люксембурзі.

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Іспанія розуміє наші потреби

За словами очільника МЗС Іспанії, країна робить усе можливе, аби надати допомогу Україні. Раніше Мадрид уже передавав системи ППО Україні.

Іспанія вже надавала протиповітряну оборону в минулому і, звичайно, продовжуватиме робити все, що в її силах, щоб українці могли захистити свою свободу, свою демократію і всіх тих невинних цивільних, які гинуть під бомбардуваннями щодня,

– сказав Хосе Мануель Альбарес.

Він зазначив, що іспанський уряд розуміє потребу України у додаткових засобах ППО.

Надання Україні систем ППО: останні новини

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що ті країни Європи, які мають Patriot, не потребують їх зараз так сильно, як Україна. Також вона додала, що ситуація на полі бою залишається тривожною та партнери повинні відправляти Україні все, що просить Київ.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що в ЄС визнають, що Україна потребує більше зброї та систем ППО. Він заявив, що їх наша країна отримає найближчим часом.

Під час засідання Європейської Ради президент України Володимир Зеленський закликав передати нові системи ППО. Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що це не питання місяців, а "днів і тижнів".

У Повітряних силах зазначили, що Україні потрібні різні види озброєння, яке буде доповнювати одне одного. Ідеться як про підрозділи РЕБ, так і про системи Patriot. За словами Іллі Євлаша, має бути пропорційно заповнена ніша кожного із видів озброєння.

Лідери ЄС під час саміту у Брюсселі закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Patriot Україні. Саме ці країни мають на озброєнні більш ніж дюжину систем.