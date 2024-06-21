Зважений крок: чому Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot. Вони мають спільний кордон з Україною, тому румуни розуміють, що до них також можуть залітати російські ракети або "Шахеди".

Ймовірно, у Бухаресті вирішили, що краще передати систему Patriot Україні, щоб ми закрили свій повітряний простір, тоді й до Румунії буде менше долітати. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Можливо, вони подумали, що краще допомогти Україні у такий спосіб, передати цю систему, щоб їм не опинитися у якийсь час перед дуже складним вибором. Коли щось з боку Росії прилетить, впаде на їхню територію або когось вб'є, їм доведеться на це реагувати", – припустив він.

Зверніть увагу! У Румунії Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоганнісом анонсували передачу Україні системи ППО Patriot. Зазначається, що причиною такого рішення є російські обстріли, які, зокрема, впливають і на Румунію.

Потрібно посилювати підтримку України

Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS. Ігор Рейтерович зазначив, що дискусія щодо цього рішення тривала давно. Американці все більше розуміють, що не можна вводити обмеження на постачання зброї для ЗСУ.

Думаю, це пов'язано з розумінням того, що можна тримати ті системи при собі, але коли вони стоять без справи, то це у жодний спосіб не наближає завершення війни, яку розв’язала Росії. І краще їх все-таки передати Україні, тому що це обмежить можливості Росії та наблизить завершення війни через контекст української перемоги,

– сказав політолог.

У Штатах все більше розуміють, що необхідно постійно збільшувати підтримку України. Адже Україна, зокрема, зараз захищає НАТО та Євросоюз від можливого нападу з боку Росії.

Нагадаємо, що представник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що США постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні. За його словами, Штати ухвалили складне, але необхідне рішення "змінити пріоритети найближчих запланованих постачань військової продукції іноземним державам".