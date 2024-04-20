Декілька видів: в Повітряних силах детально пояснили, якого ППО не вистачає Україні

США не дозволяє Україні використовувати їхнє озброєння для ударів на території Росії, однак дозволяє на території самої країни. Така опція дозволить ЗСУ протидіяти російській авіації, однак Україні потрібні певні види ППО для кращого захисту повітряного простору.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що Україні потрібні різні види озброєння, яке буде доповнювати одне одного. Йдеться від винищувачів F-16 до озброєння для збиття ударних БпЛА та ракет.

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Що добре збиватиме дрони та ракети

Україні потрібні підрозділи РЕБ, глибокоешелонована оборона різних радіусів дії: малого, середнього, дальнього, які будуть прикривати один одного та виконувати бойові завдання відповідно до виду озброєння.

Озброєння, яке найкраще пристосоване для збиття дронів – це "Гепарди", Terrahawk Paladin, "Евенджери", "Равени".

Найкращим "кілером" до таких ракет, як "Кинджал", "Циркон", Х-22 є Patriot.

Має бути пропорційно заповнена ніша кожного із видів озброєння. Нам потрібна ціла низка різних систем,

– додав Євлаш.

Літаки F-16

За словами Євлаша, це стане гарним результатом в боротьбі з повітряними цілями ворога. Вони допоможуть прикривати нам об'єкти в тилу, оскільки в жодної країни у світі немає достатньої кількості саме наземних систем ППО для того, аби прикрити всю територію.

Гарний комплексний підхід під час останньої атаки Ірану на Ізраїль, коли все відпрацювало разом, тобто відбулась повна взаємодія. Ми побачили наскільки ефективно працює система ППО, коли вона дійсно є системою,

– підкреслив речник Повітряних сил.

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