Жданов прокоментував, чи закінчуються в України ракети для систем ППО
Нині важко говорити про те, чи справді закінчують в України ракети для систем ППО. Однак така проблема рано чи пізно постане, головне вирішувати її завчасно.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, чого чекати Україні, якщо до Конгресу США прийдуть республіканці.
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Ракети для систем ППО можуть закінчуватись
Жданов зазначив, що така проблема може рано чи пізно виникнути. Нині важко сказати, скільки ще в нас таких ракет є, але запаси не бездонні, й тому таке може статись. Є країни, які виробляють подібні ракети, тому це проблема, яку можна вирішити. Головне завдання не вирішувати її постфактум, коли ракети закінчаться, а почати її вирішувати заздалегідь.
Щоб не було, як з зенітною артилерією, що її дістали зі складів тоді, коли на нас посипались дрони-камікадзе,
– зауважив військовий експерт.
Жданов прокоментував, чи закінчуються в України ракети для систем ППО: дивіться відео
Україні можуть збільшити обсяги військової допомоги
Він продовжив, що заява про те, що ракети для систем ППО закінчуються може бути використана й для того, аби Західні партнери надали нам кращі засоби. Зараз на збільшення обсягів постачання озброєння будуть натякати всі. У США триває активна передвиборча кампанія, а це найпопулярніші гасла. Якими б не були внутрішні проблеми американців, усе одно більшість населення підтримує передачу зброї Україні.
"Тому ми можемо чути й заяви, які будуть натякати на те, що треба давати іншу зброю, більш потужну замість тої, що закінчується в Україні", – наголосив Жданов.
Військова допомога Україні: останні новини
- Обидві головні партії США мають противників надання військової допомоги Україні. Водночас американське суспільство та переважна більшість політикуму схильно ставляться до перспектив продовження постачань.
- У США заговорили про новий великий пакет фінансової допомоги для України у розмірі 50 мільярдів доларів. Цієї суми мало б вистачити на весь наступний рік.
- Ізраїль відмовився допомагати Україні зброєю, а зокрема й засобами протиповітряної оборони для захисту від іранських дронів-камікадзе, якими атакує Росія. Наша держава очікувала зміни позиції щодо цього, адже Ізраїль та Іран ворогують.