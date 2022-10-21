Жданов прокоментував, чи закінчуються в України ракети для систем ППО

Нині важко говорити про те, чи справді закінчують в України ракети для систем ППО. Однак така проблема рано чи пізно постане, головне вирішувати її завчасно.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, чого чекати Україні, якщо до Конгресу США прийдуть республіканці.

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Ракети для систем ППО можуть закінчуватись

Жданов зазначив, що така проблема може рано чи пізно виникнути. Нині важко сказати, скільки ще в нас таких ракет є, але запаси не бездонні, й тому таке може статись. Є країни, які виробляють подібні ракети, тому це проблема, яку можна вирішити. Головне завдання не вирішувати її постфактум, коли ракети закінчаться, а почати її вирішувати заздалегідь.

Щоб не було, як з зенітною артилерією, що її дістали зі складів тоді, коли на нас посипались дрони-камікадзе,

– зауважив військовий експерт.

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Він продовжив, що заява про те, що ракети для систем ППО закінчуються може бути використана й для того, аби Західні партнери надали нам кращі засоби. Зараз на збільшення обсягів постачання озброєння будуть натякати всі. У США триває активна передвиборча кампанія, а це найпопулярніші гасла. Якими б не були внутрішні проблеми американців, усе одно більшість населення підтримує передачу зброї Україні.

"Тому ми можемо чути й заяви, які будуть натякати на те, що треба давати іншу зброю, більш потужну замість тої, що закінчується в Україні", – наголосив Жданов.

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