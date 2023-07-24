"Тримайтесь, ми з вами": як на вокзалах України проводжають потяги до Одеси — щемливе відео

На фоні постійних обстрілів Одеси працівники Укрзалізниці вирішили виразити співчуття одеситами. Перед відправленням потягів диспетчери залізничних вокзалів також оголошували слова підтримки мешканцям міста.

24 липня працівники Укрзалізниці проводжали потяги до Одеси словами підтримки. Такий флешмоб вони влаштували після постійних обстрілів Одеси.

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Залізничники підтримали Одесу

На фоні постійних обстрілів Одеси, на вокзалах Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва лунали слова підтримки. Разом з оголошеннями диспетчери вокзалів говорили єдиний текст.

Вся Україна та всі залізничники разом з Одесою. Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами,

– кажуть диспетчери перед відправленням потягів до Одеси.

Таким чином працівники Укрзалізниці намагалися виразити співчуття одеситам та ще раз наголосити на єдності всієї країни.

Флешмоб залізничників: відео

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