"Тримайтесь, ми з вами": як на вокзалах України проводжають потяги до Одеси — щемливе відео
Джерело:Укрзалізниця
На фоні постійних обстрілів Одеси працівники Укрзалізниці вирішили виразити співчуття одеситами. Перед відправленням потягів диспетчери залізничних вокзалів також оголошували слова підтримки мешканцям міста.
24 липня працівники Укрзалізниці проводжали потяги до Одеси словами підтримки. Такий флешмоб вони влаштували після постійних обстрілів Одеси.
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Залізничники підтримали Одесу
На фоні постійних обстрілів Одеси, на вокзалах Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва лунали слова підтримки. Разом з оголошеннями диспетчери вокзалів говорили єдиний текст.
Вся Україна та всі залізничники разом з Одесою. Тримайтесь, одесити, ви сильні! І ми з вами,
– кажуть диспетчери перед відправленням потягів до Одеси.
Таким чином працівники Укрзалізниці намагалися виразити співчуття одеситам та ще раз наголосити на єдності всієї країни.
Флешмоб залізничників: відео
Постійні обстріли Одеси росіянами
- Протягом тижня росіяни активно обстрілюють Одесу. Під час повітряних атак вони комбінують різні види ракет: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також ракети Іскандер-М.
- Зокрема, під час найбільшої атаки в ніч на 23 липня вони зруйнували Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм міста. Окрім цього, в ту ж ніч постраждали та дитячі садочки та школи у спальному районі міста.
- Під час останньої атаки 24 липня постраждало 6 людей, одна перебуває у важкому стані. Росіяни використовували дрони Shahed-136.