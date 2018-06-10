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Працівники держбанку крали гроші переселенців у шалених розмірах

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Крали гроші переселенців
Крали гроші переселенців / Getty Images

На Дніпропетровщині викрили керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень вимушених переселенців.

Протиправний механізм придумали в. о. керуючого відділенням банку, повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники "користувалися" оформленими, але не виданими картками клієнтів – вимушених переселенців. Посадовці самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші.

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Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то чиновниці видавали готівку, яку знімали з будь-якого іншого карткового рахунку клієнтів банку,
– пояснили в СБУ.

Посадовці банку встигли незаконно привласнили понад півмільйона гривень. Обвинувальний акт щодо керівника відділення вже скерували до суду.

Теги: Новини України СБУ Новини Дніпра Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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