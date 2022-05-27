"Працюйте, соколики": у мережі показали роботу українських Су-25 в небі Донбасу

Українські захисники та захисниці не покладаючи рук знищують російських окупантів та їхню техніку. У такий спосіб вони наближують нашу перемогу.

ЗСУ продовжують нищити ворога

Зокрема, Збройні Сили України проводять операції з ліквідації ворога й на Донбасі. Сьогодні в мережі з'явилося відео, на якому наші Су-25 ВВС знищили російську техніку в небі Донбасу.

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"Наші Су-25 ВВС в небі Донбасу", – підписали відео.

На опублікованих кадрах повітряні сили України влаштували справжній феєрверк за участі росіян. Пропонуємо подивитися цей момент і вам!

Робота українських Су-25 в небі Донбасу: дивіться відео

Свіжі втрати російської армії

Щодня на українській землі російська армія зазнає чималих втрат. Станом на 27 травня українські захисники та захисниці ліквідували вже 29 750 російських окупантів. Крім того, Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Так, втрати ворога складають:

особового складу – близько 29 750 осіб;

танків – 1 322 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 245 одиниць;

артилерійських систем – 623 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 201 одиниця;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць;

гелікоптерів – 170 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці;

крилатих ракет – 115 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

При цьому слід пам'ятати, що цифри є орієнтовними. Активні бойові дії тривають щохвилини, тому назвати точну кількість ліквідованих окупантів та знищеної техніки просто неможливо. Втім, це не може не тішити, адже вбитих загарбників може бути набагато більше.

Поразки окупантів: останні новини

Українські захисники продовжують стримувати агресора на Сході. Лише за добу 26 травня вони знищили чимало ворожої техніки та самих окупантів. Зокрема, їм вдалося ліквідувати 87 штук особового складу.

Того ж дня Збройні Сили України на Донбасі відбили 12 атак ворога. Окупанти втратили танк та багато іншої техніки.

95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" ліквідувала багато російської техніки. Вони повідомили про знищення 5 ворожих танків, 4 БМП та БТР.

Повітряні сили ЗСУ також не припиняють вибивати ворога з нашого неба. Так, один із російських боєприпасів на Луганському напрямку змогли збити службовці зенітно-ракетного підрозділу Повітряних сил. Це була ракета класу "повітря-поверхня" Х-59. Збиття такого "літального апарату" справді врятувало життя щонайменше кількох наших воїнів.

Не перестає дивувати і 24 ОМБр імені короля Данила із Львівщини. Цього разу бригада захопила російський танк Т-72Б. Тепер він служить ЗСУ й вже успішно знищує попередніх власників.

Російські загарбники постійно намагаються обстрілювати населені пункти Сєвєродонецька з мінометів. Втім, сьогодні воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ не дозволили їм цього зробити – знищили ще одну партію "200-х".

знищили ще одну партію "200-х". Також 27 травня український пілот на винищувачі Міг-29 ліквідував черговий російський винищувач СУ-35 над Херсонщиною.

Важливо – про ситуацію на фронті 27 травня в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ: дивіться відео