Працюють, щоб не допустити вторгнення Росії в Україну, – NYT про дії США та Європи

США та Євросоюз працюють над тим, щоб розробити план дій в разі російського вторгнення в Україну. Перш за все мовиться про запровадження санкцій на сектори економіки Росії.

Видання повідомило, що Штати не вважають нібито Росія блефує. Американські аналітики заявили, що Путін розглядає декілька наступних місяців як сприятливі для своїх дій.

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США та ЄС розробляють санкції проти Росії

Посадовці США заявили, що Кремль ще не вирішив, що робитиме з військами, які зібрали біля кордону України. Попередньо відомо, що:

директорка Нацрозвідки США Евріл Гейнс, відвідавши Брюссель, розповіла послам НАТО про розвіддані Штатів щодо можливого військового вторгнення Росії в Україну;

США обмінюються з Україною розвідувальною інформацією;

19 листопада голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі поговорив з головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенантом Валерієм Залужним про "занепокоєння активністю Росії в регіоні".

Американські посадовці мають намір розробити план дій для США і Європи в разі, якщо Росія вдасться до воєнної агресії проти України. Ідеться, зокрема, про можливість накладення санкцій на ті сектори російської економіки, які ще не потрапили під них,

– мовиться у повідомленні.

Адже розвідки США та Великої Британії заявили, що вони дедалі більше переконуються, що Володимир Путін розглядає можливість воєнних дій:

"щоб взяти під контроль більшу частину України;

або дестабілізувати країну настільки, щоб привести до влади більш промосковський уряд".

Окрім того, видання повідомило, що нинішнє нарощування Росією військ масштабніше, на відміну від весняного, та включає складніше озброєння.

Видання пише, що Росія скерувала додаткові війська в Крим, на мис Опук, а також розгорнула їх поблизу російського міста Павловськ у Воронезькій області. Згідно з доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські танки, гаубиці та балістичні ракети малої дальності "Іскандер" перебувають на відстані удару від українського кордону.

Ексвисокопосадовець Пентагону Джим Таунсенд заявив, що одночасними та невипадковими є:

міграційна криза на польсько-білоруському кордоні;

нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Таунсенд пояснив, що, на його думку, Путін "дуже швидкий" та любить речі, що відвертають увагу: "Це грає йому на руку. Уся увага прикута до білоруського кордону. А тим часом він збирає те, що, на його думку, може знадобитися, для просування в Україну".

Ми маємо бути готові до жорстоких дій. Нам не треба щось бомбити. Але ми повинні бути розумними в тому, як показуємо наші військові можливості,

– запевнив Таунсенд.

Американські посадовці попередили Росію, що використання сил для залякування України або захоплення нових територій є неприйнятним і викличе сильну реакцію Заходу.

Загострення ситуації біля кордону України: основне

Сенатор США, демократ Боб Менендес запропонував внести поправку до проєкту оборонного бюджету США. Вона стосується запровадження санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну.