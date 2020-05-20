Рік президентства Зеленського: онлайн трансляція пресконференції президента

Володимир Зеленський 20 травня 2019 року склав присягу Президента України. Нині закінчується перший рік влади наймолодшого в історії України президента. З цієї нагоди він вирішив провести велику пресконференцію.

Для вас брифінг Володимира Зеленського транслює 24 канал. Важливо Рік президентства Зеленського: що вдалося зробити Пресконференція президента Володимира Зеленського: дивіться відео Рік президентства Володимира Зеленського: ключові дати 20 травня 2019 року – Зеленський вступив на посаду президента;

21 липня 2019 року – парламентські вибори в Україні, партія Зеленського "Слуга народу" здобуває монобільшість у Раді;

29 серпня 2019 року – перше засідання нової Ради, формування уряду та багато іншого;

7 вересня 2019 року – великий обмін полоненими між Україною та Росією, повернулися Сенцов, Гриб, військові моряки та багато інших;

10 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про імпічмент президента;

11 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з нардепів;

9 грудня 2019 року – перша за 3 роки зустріч у нормандському форматі, Зеленський вперше зустрівся з Путіним;

29 грудня 2019 року – обмін полоненими між Україною та бойовиками, повернулися Пантюшенка, Асєєв та інші;

5 січня 2020 року – "таємний", а від того скандальний відпочинок Зеленського в Омані;

4 березня 2020 року – відставка уряду Олексія Гончарука і формування нового під головуванням Дениса Шмигаля;

12 березня 2020 року – початок карантину в Україні через пандемію коронавірусу;

28 квітня 2020 року – Зеленський підписав закон про ринок землі;

20 травня 2020 року – річниця президентства Володимира Зеленського.

Перемоги Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу

Провали Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу