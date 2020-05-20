Рік президентства Зеленського: онлайн трансляція пресконференції президента
Володимир Зеленський 20 травня 2019 року склав присягу Президента України. Нині закінчується перший рік влади наймолодшого в історії України президента. З цієї нагоди він вирішив провести велику пресконференцію.
Для вас брифінг Володимира Зеленського транслює 24 канал.
Важливо Рік президентства Зеленського: що вдалося зробити
Пресконференція президента Володимира Зеленського: дивіться відео
Рік президентства Володимира Зеленського: ключові дати
- 20 травня 2019 року – Зеленський вступив на посаду президента;
- 21 липня 2019 року – парламентські вибори в Україні, партія Зеленського "Слуга народу" здобуває монобільшість у Раді;
- 29 серпня 2019 року – перше засідання нової Ради, формування уряду та багато іншого;
- 7 вересня 2019 року – великий обмін полоненими між Україною та Росією, повернулися Сенцов, Гриб, військові моряки та багато інших;
- 10 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про імпічмент президента;
- 11 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з нардепів;
- 9 грудня 2019 року – перша за 3 роки зустріч у нормандському форматі, Зеленський вперше зустрівся з Путіним;
- 29 грудня 2019 року – обмін полоненими між Україною та бойовиками, повернулися Пантюшенка, Асєєв та інші;
- 5 січня 2020 року – "таємний", а від того скандальний відпочинок Зеленського в Омані;
- 4 березня 2020 року – відставка уряду Олексія Гончарука і формування нового під головуванням Дениса Шмигаля;
- 12 березня 2020 року – початок карантину в Україні через пандемію коронавірусу;
- 28 квітня 2020 року – Зеленський підписав закон про ринок землі;
- 20 травня 2020 року – річниця президентства Володимира Зеленського.
Перемоги Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу
Провали Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу