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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Рік президентства Зеленського: онлайн трансляція пресконференції президента

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Пресконференція Зеленського 20 травня 2020 – онлайн трансляція
Зеленський провів пресконференцію до річниці свого президентства / president.gov.ua

Володимир Зеленський 20 травня 2019 року склав присягу Президента України. Нині закінчується перший рік влади наймолодшого в історії України президента. З цієї нагоди він вирішив провести велику пресконференцію.

Для вас брифінг Володимира Зеленського транслює 24 канал.

Важливо Рік президентства Зеленського: що вдалося зробити

Пресконференція президента Володимира Зеленського: дивіться відео

Рік президентства Володимира Зеленського: ключові дати

  • 20 травня 2019 року – Зеленський вступив на посаду президента;
  • 21 липня 2019 року – парламентські вибори в Україні, партія Зеленського "Слуга народу" здобуває монобільшість у Раді;
  • 29 серпня 2019 року – перше засідання нової Ради, формування уряду та багато іншого;
  • 7 вересня 2019 року – великий обмін полоненими між Україною та Росією, повернулися Сенцов, Гриб, військові моряки та багато інших;
  • 10 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про імпічмент президента;
  • 11 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з нардепів;
  • 9 грудня 2019 року – перша за 3 роки зустріч у нормандському форматі, Зеленський вперше зустрівся з Путіним;
  • 29 грудня 2019 року – обмін полоненими між Україною та бойовиками, повернулися Пантюшенка, Асєєв та інші;
  • 5 січня 2020 року – "таємний", а від того скандальний відпочинок Зеленського в Омані;
  • 4 березня 2020 року – відставка уряду Олексія Гончарука і формування нового під головуванням Дениса Шмигаля;
  • 12 березня 2020 року – початок карантину в Україні через пандемію коронавірусу;
  • 28 квітня 2020 року – Зеленський підписав закон про ринок землі;
  • 20 травня 2020 року – річниця президентства Володимира Зеленського.

рік президентства Зеленського, перемоги
Перемоги Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу

рік президентства Зеленського, провали
Провали Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу

Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Президент України
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