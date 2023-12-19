Зеленський проводить передноворічну пресконференцію: онлайн-трансляція

Володимир Зеленський 19 грудня проводить велику пресконференцію. Під час спілкування з журналістами Президент України підняв важливі теми та підбив підсумки 2023 року.

В Офісі президента України анонсували зустріч з журналістами 18 грудня. В анонсі заявили, що від одного ЗМІ може бути акредитовано по одному представнику.

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Відео трансляції пресконференції Зеленського

Президент України почав велику пресконференцію, під час якої відповість на запитання журналістів та підбиває підсумки 2023 року.

Передусім глава держави подякував українському народу та українським військовим.

Дуже важливо завжди бути вдячними народові України, нашим воїнам, нашим партнерам. Всім тим, хто підтримує Україну на цьому шляху до нашої української перемоги,

– сказав Володимир Зеленський.

Після цього у залі пролунали оплески.



Фото з пресконференції / 24 Канал

Попередні пресконференції Президента України

Востаннє Володимир Зеленський проводив пресконференцію з представниками українських ЗМІ 6 червня – у День журналіста. На цій зустрічі Президент України обговорив наслідки підриву Каховської ГЕС, а також підняв теми підтримки України союзниками та членства нашої країни в НАТО.

У лютому 2023 року до роковин повномасштабного російського вторгнення президент Володимир Зеленський також проводив велику пресконференцію. Під час спілкування з журналістами він наголошував на тому, як Україна працює над перемогою, дякував усім партнерам, які допомагають нам боротися з російською агресією, а також оцінював ризики вторгнення Росії на країни НАТО.

У лютому 2023 року пресконференція Володимира Зеленського тривала близько 2,5 години, а на зустріч акредитувалося 320 журналістів зі 170 видань. До слова, серед представників ЗМІ також були іноземні журналісти.