Хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії, – Зеленський про ризик Третьої світової

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірне посилення підтримки Росії Китаєм. Він запевнив, що для нього важливо, аби цього не сталося.

Очільник держави наголосив, що це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу, інформує 24 Канал.

Право на пропозиції за Україною

Володимир Зеленський наголосив, що суб’єктом та зачинателем будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Своєю чергою Україна зробила свою пропозицію, запропонувавши "формулу миру".

"Мені здається, що це був погляд Китаю і важливий сигнал, що вони збираються брати участь у цій тематиці", – зауважив він.

За словами президента України, усе залежить від подальших дій влади Китаю.

Загроза Третьої світової війни

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці.

"Скажу вам відверто, для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росію", – зазначив очільник України.

Він наголосив, що для нього це пункт №1, тож зробить усе можливе, щоб цього не допустити.

Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з Російською Федерацією. Тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, що це буде Третя світова,

– зосередив увагу Зеленський.

На його думку, Китай має демонструвати не лише думку, а й конкретні кроки. Зеленський пояснив, що для нього найважливішим залишається повага до територіальної цілісності, а це значить виведення всіх російських військ з нашої території.

"Мирний план" Китаю: реакція світу