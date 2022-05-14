Президент Фінляндії зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе 14 травня поговорив з Путіним. Він повідомив, що невдовзі країна подасть заявку на вступ до НАТО.

Нійністе сам ініціював розмову. Він наголосив, що ситуація із національною безпекою його країни докорінно змінилася після російського вторгнення в Україну.

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Розмова була відвертою

Президент Фінляндії зізнався: розмова була відкрита і прямолінійна, хоч вели її без загострень. Було важливо уникнути напруження.

Окрім цього, Нійністе висловив занепокоєння через страждання українців під час війни та знову закликав Москву до миру. Насамкінець політик попросив Путіна не перешкоджати евакуації мирного населення.

Що кажуть у Кремлі

Російські ЗМІ пишуть, що Путін заявив, мовляв, відмова від нейтралітету Фінляндії була б помилковою. Стверджують, нібито жодних загроз її безпеці не існує.

Нагадаємо, напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Росії загрожуватиме вступ Фінляндії до НАТО. Перед тим Москва погрожувала "наслідками" через таке рішення.

Вступ Фінляндії до НАТО: що відомо

Фінляндія має намір подати заявку на вступ до НАТО одночасно зі Швецією. Раніше країни тримали нейтралітет. Однак після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, ці країни заявили про намір приєднатись до Альянсу.

Росія ж одразу виступила проти такого рішення. Москва офіційно пригрозила фінам та шведам. Також вступу Швеції та Фінляндії в НАТО висловився президент Хорватії Зоран Міланович. Він погрожує заблокувати вступ цих країн до Альянсу. Цікаво, що негативно відреагував на це і президент Туреччини Реджеп Ердоган.

У НАТО наголосили, що процес вступу буде швидким. Крім того, Альянс готовий вжити тимчасові заходи, поки Швеція і Фінляндія не стануть офіційними членами.

Нійністе 12 травня заявив, що заявку подадуть вже найближчим часом.

Україна підтримує таке рішення країн. Президент Володимир Зеленський сказав Нійністе про підтримку прагнень.

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