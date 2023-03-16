Президент не дозволить довго відпочивати, – Гайдай заінтригував новою посадою
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Та ексголова Луганщини вже заінтригував новою посадою.
Про це він заявив в коментарі 24 Каналу. Він припустив, що скоро знову повернеться до роботи.
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"Насправді я не думаю, що президент дасть мені можливість довго відпочивати. Перезавантажити трохи "акумуляторні батареї" й все – далі будемо працювати", – заявив він.
Гайдай зазначив, усе через те, що Україні треба перемога, а вона виборюється на багатьох фронтах і напрямках.
Сергій Гайдай заінтригував новою посадою: дивіться відео
Яка буде нова посада
Ексглава Луганської ОВА зазначив, що анонсувати, де саме він буде продовжувати роботу – поки що зарано.
Це президент буде визначатись. Можливо, він вже визначився,
– сказав він.
Сергій Гайдай зауважив, що не хоче про це нині говорити.
"Не хочу. Це як зараз говорити про напрямок наступу (ЗСУ – 24 Канал)", – розказав колишній очільник Луганської ОВА.
Відставка очільників ОВА: останні новини
- З посад голів ОВА звільнили Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія. Таке рішення 14 березня погодив Кабмін.
- Відповідні укази про звільнення посадовців 15 березня вже підписав Президент України Володимир Зеленський.
- За словами речника президента України Сергія Никифорова, найімовірніше, на посаду очільника Луганської ОВА призначать військового.
- Інформацію про ймовірне призначення Сергія Гайдая послом в Казахстані ЗМІ поширювали ще в січні 2023 року. Тоді Гайдай наголошував, що він – член команди президента України, і працюватиме на іншому напрямку фронту, якщо Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.
- Водночас Сергій Гайдай зауважив, що до його роботи претензій немає. Він підтвердив, що пропозиція щодо призначення його послом у Казахстані обговорювалася певний час тому.