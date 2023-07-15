Президент Південної Кореї прибув в Україну з неоголошеним візитом

В Україну 15 липня прибув президент Південної Кореї Юн Сок Ель. Він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Під час візиту в Україну Юн Сок Ель відвідав Бучу та Ірпінь, де росіяни скоювали жорстокі звірства під час окупації у березні 2022 року.

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Президент Південної Кореї побував у Бучі та Ірпені

У пресслужбі президента Південної Кореї повідомили, що Юн і його дружина Кім Кеон Хі прибули в Україну з Польщі днем раніше.

Делегація Південної Кореї відвідала Бучу / Фото Офіс генпрокурора

Лідер Південної Кореї планує покласти вінок до військового пам'ятника, а потім провести зустріч на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої Юн раніше побував у Литві на саміті НАТО, а потім у Польщі з офіційним візитом.

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