Питання світової війни залежить від бажання Путіна, це слабкість позиції Заходу, – Зеленський
Джерело:Інтерв'ю Володимира Зеленського
Західний світ має показати Путіну, що він готовий давати гідний відсіч російській агресії.
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю французькому журналісту та блогеру Г'юго Траверу, передає 24 Канал.
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Слабка позиція Заходу
В цьому і є слабкість позиції західних країн. Вони зараз граються в політику, особливо після цієї історії на Близькому Сході,
– наголосив глава держави.
За словами Зеленського, саме відсутність відповіді на дії та погрози Росії і є великим викликом.
Це знову дуже неприємна історія, яка дає Путіну пас, немов – "ти ж бачиш",
– додав президент.
Наступні плани Путіна
Раніше Зеленський розповідав, за якої єдиної умови Росія може розпочати війну з НАТО. За його словами, протистостояння Росії та Північноатлантичного Альянсу можливе, якщо Україна не вистоїть у цій війні. Наступними планами Путіна можуть стати країни Балтії.
Все через те, що найбільш безпечним варіантом для Путіна буде напад на країни, де не буде можливостей для великого протистояння. Кремлівський диктатор помилився, коли вирішив напасти на Україну, проте надалі він не повторить свою помилку.
Останні заяви Зеленського
- Зеленський відреагував на слова Макрона щодо перемир'я на час Олімпіади. Президент заявив, що не вірить у такий формат перемир'я з Росією. Також він зазначив, що Росія може використати перемир'я, щоб перегрупувати сили і це матиме негативні наслідки для України.
- Глава держави також заявляв, що амбіції Путіна не обмежуються лише Україною. Він зазначив, що російський лідер прагне відновити впливи колишнього Радянського Союзу, і це може призвести до ескалації в Європі.
- Володимир Зеленський прокоментував чутки, що якщо Трамп стане президентом, буде тиснути на Україну. Український лідер в інтерв'ю заявив, що вірити Путіну не можна. Глава держави переконаний, що російський диктатор не погодиться на врегулювання війни.