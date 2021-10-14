Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну

14 жовтня 2021 , 13:07
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Джерело:

Офіс Президента

У День захисників і захисниць України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих за країну. Президент поклав квіти до Стіни пам'яті.

Вшанування відбулось на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомили 14 жовтня в Офісі Президента України. 

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Зеленський вшанував загиблих за Україну

З нагоди Дня захисників і захисниць України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві,
– мовиться у повідомленні.  

Окрім покладання квітів, президент був на хвилині мовчання. Згодом військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Ба більше, Зеленський оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки. Зокрема засоби розвідки, правління та зв'язку, ударні та вогневі засоби:

  • ракетний комплекс "Нептун";
  • протитанковий ракетний комплекс "Стугна";
  • багатоцільову роботизовану платформу Agema;
  • багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М;
  • безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2;
  •  ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 "Грім" та Skyfist.

Зеленський вшанував пам'ять захисників України / Фото ОП

До речі, 14 жовтня у Володимира Зеленського з'явиться нова радниця – Альона Вербицька. Також вона буде уповноваженою глави держави з питань забезпечення прав захисників. Донині Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і пам'ятаємо вас. Слава Україні! Героям Слава!

 

Останні новини про День захисників та захисниць в Україні

  • 14 жовтня Володимир Зеленський у своєму вітанні подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.
  • Також президент доручив Кабміну вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення військовим ЗСУ. Окрім цього, для них передбачили одноразову премію з нагоди Дня захисників та захисниць.
  • В Україні 14 жовтня також відзначають 79-ту річницю створення Української повстанської армії. Саме тому у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни.
  • Читайте історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу у проєкті "Ціна мирного неба" за посиланням
Автор: Діана Квасневська