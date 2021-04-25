Путін і Байден можуть зустрітись в Європі, хто такий очільник Кремля насправді – відео тижня

Джо Байден ініціював особисту зустріч під час останньої телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Вони мають обговорити війну в Україні. З помічника мера Санкт-Петербурга Путіну вдалось стати президентом. На початку кар'єри до нього ставились презирливо.

Які сюжети стали найцікавішими та найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

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Байден хоче зустрітись з Путіним

Джозеф Байден наголосив Володимиру Путіну на непохитній підтримці США своїх європейських союзників. Він висловив занепокоєння щодо зведення російських військ до лінії розмежування. Майданчиком для зустрічі президентів може стати Австрія, Фінляндія або Швейцарія.

Майбутня зустріч президентів США та Росії: дивіться відео

Як розвивалась кар'єра Путіна

У 1990-х роках майбутній президент Росії мав прізвисько "Міль". Спочатку він був помічником мера, згодом його заступником. Однак вже у 1999 році Борис Єльцин зробив його президентом. Товариші Путіна стали олігархами, які досі потрапляють у журнал Forbes.

Путін створив нове покоління олігархів в Росії: дивіться відео

Масштабні військові навчання СБУ

Служба безпеки України розпочала масштабні антитерористичні навчання. Їх проведуть у більшості українських областей. Військові тренування вже розпочали у Харківській, Одеській, Херсонській та Сумській областях. В окремих районах можуть тимчасово запровадити особливий режим.

Як відбуваються навчання в різних областях України: дивіться відео

РНБО замість судів

Рада нацбезпеки та оборони у 2021 році активно запроваджує санкції проти українських олігархів та корупціонерів. Також важливі рішення безпосередньо ухвалює Володимир Зеленський. На думку експертів, влада має реформувати старі інституції і прийти до принципу розподілу влади на судову, законодавчу й виконавчу.

Як РНБО замінило роботу судів в Україні: дивіться відео

Реабілітація для ветеранів АТО

У місті Ірпінь, що на Київщині, військовослужбовці проходять реабілітацію за гроші американської діаспори. У центрі є унікальні тренажери, які привезли з США. Курс відновлення для кожного бійця вибирають індивідуально.

Унікальні тренажери для реабілітації воїнів АТО: дивіться відео