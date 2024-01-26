Ніяка не опозиція: у Зеленського розповіли, хто стоїть за конкурентом Путіна на "виборах"
У Росії набув популярності новий "антивоєнний" кандидат у президенти – Боріс Надєждін. Його вважають "опозиційним" кандидатом, але насправді він має тісні відносини з чинною владою.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив 24 Каналу свою думку щодо Надеждіна. Як відомо, цей кандидат не збирається повертати Україні окуповані території.
До теми "Референдум проти Путіна і війни": пропаганда повністю ігнорує одну тему перед виборами
"Немає ніякого виборчого процесу в Росії. Немає ніяких опозиційних кандидатів. Надєждін – це не опозиційний кандидат", – констатував Подоляк.
Надєждін пов'язаний із заступником керівника адміністрації російського президента – Сергєєм Кирієнком, який натепер займається "інтеграцією" окупованих територій до країни-агресорки.
Крім того, так званий "опозиціонер" мав спільні епізоди з головою партії "Справедлива Росія" – Сергєєм Міроновим, який разом із дружиною "вдочерив" викрадену з України дівчинку.
Росію змінить не опозиція
Попри сплеск популярності Надєждіна в Росії, навряд чи його ім'я таки опиниться у виборчих бюлетенях, адже цей процес погоджує Кремль. Найімовірніше, його усунуть, як попередню "антивоєнну" кандидатку Катєріну Дунцову.
Це шоу потрібне Владіміру Путіну для того, щоб продемонструвати "легітимність" і "конкурентність" на виборах. Але їхній результат уже буде таким, як "треба".
До змін у Росії призведе не "опозиційний тиск", а виключно поле бою.
Щойно будуть якісь суттєві тактичні поразки, у Росії почнуться соціальні бунти, які ми побачили в Дагестані, Башкортостані та в інших регіонах. Саме вони приведуть до зміни політичного режиму в Росії,
– констатував Подоляк.
Вибори в Росії: основне
- Переобрання Путіна заплановане на 15–17 березня 2024 року. Російський диктатор тривалий час утримувався від балотування, але 8 грудня 2023-го нарешті наважився.
- Перед цим Путін підписав закон про голосування під час воєнного стану. Згідно з документом, ЦВК може відтермінувати вибори в разі "загрози" життю цивільних.
- До слова, російські вибори хочуть провести й на окупованих територіях. Британські розвідники вважають, що це потрібно Путіну для "легітимізації" вторгнення.