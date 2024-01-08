Не допускає нікого до свого палацу: чому Путін не дозволив Дунцовій балотуватись у президенти

Владімір Путін намагається продемонструвати хоча б вигляд демократії напередодні президентських "виборів". Утім кандидатку Катєріну Дунцову, яка виступала із закликами про припинення війни, до політичних перегонів навіть не допустили.

Для так званих лідерів Росії та Білорусі вибори є лише "грою для своїх". Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Сергій Асланян, зауваживши, що нікого чужого до цього процесу не допускають.

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Чому Кремль злякався кандидатки Дунцової

"Для Путіна недопустима думка про те, що по його палацу може ходити хтось інший. Тому на будь-яких кандидатів він дивиться з позиції: "хто тебе сюди впустив?". Щобільше, якби Дунцову допустили до виборів, вона могла б стати другою Тихановською", – розповів Сергій Асланян.

У 2020 році на президентський "виборах" у Білорусі перемогу вчергове здобув Александр Лукашенко. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська набрала приблизно 10%. У такі результати люди не повірили, тому вийшли на масові протести. Владі вдалося їх зупинити, тисячі мітингарів опинилися в тюрмах, Тихановська виїхала з країни.

Владімір Путін побоявся, що ситуація може повторитися у Росії, люди відмовляться сфальсифікувати голоси. У такому випадку Дунцова могла б здобути перемогу на виборах.

Для Путіна це недопустимо. Так само як для Лукашенка, який не розуміє, що влада може бути у когось іншого, а не в нього. Для них вибори – це гра, у яку "грають" тільки свої. Іншого бути не може,

– зауважив Асланян.

Стан справ у Росії можна порівняти з Радянським Союзом. Тоді також існувала Конституція, у якій начебто було все демократично, але реальність кардинально відрізнялася. Сьогодні країна-агресорка показує, що все нібито добре, "вибори" проводяться, але насправді їх взагалі немає.

Щобільше, у Росії можуть бути розправи та навіть фізичне знищення тих, хто без дозволу висуває свої ініціативи.

Дивно, що після всього цього Дунцова вижила. Це свідчить про слабкість влади,

– підкреслив журналіст.

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