Ритуал Кремля: Яковенко припустив, хто може бути "конкурентом" Путіна на виборах

Навесні 2024 року в Росії мають відбутися президентські вибори. Хоча їхні результати не складно передбачити, Владімір Путін може допустити до перевиборчих перегонів інших "кандидатів".

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що прогнозувати, хто саме буде "спойлером" Путіна, може лише він сам. Особисто сам очільник Кремля буде затверджувати своїх так званих "опонентів".

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Можуть назначити будь-кого

Вибір "кандидатів" буде залежати від того, які додаткові завдання будуть стояти перед цим заходом – так званими виборами. Якщо Путін чи його оточення вирішать, що цей "спецзахід" потрібно використовувати зокрема для того, щоб показати, як мало в Росії є противників війни, то виберуть "антивоєнного" кандидата Григорія Явлінського, Бориса Надєждіна, Ксенію Собчак, Алєксєя Вєнєдіктова.

Серед тих, кого Путін може використовувати як "конкурентів" на виборах, це Григорій Явлінський – російський політичний діяч, генсек партії "Яблуко". Борис Надєждін – політичний діяч в Росії, вже заявив про висування своєї кандидатури на президентські вибори 2024 року. Ксенія Собчак – дочка мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, соратником якого був Путін. У 2018 році брала участь у президентських виборах, проте посіла четверте місце. Алєксєй Вєнєдіктов – екс-головний редактор опозиційної радіостанції "Ехо Москви". Всі вони виступають проти проведення Росією так званої "СВО".

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Будь-кого з них можуть назначити "антивоєнним" кандидатом, і він матиме на виборах щонайбільше 0,5 – 1,5%. Цей результат буде пред'явлений з коментарем, що, мовляв, стільки росіян, скільки проголосувало за цього "кандидата", і є реальна кількість тих, хто виступає проти війни,

– пояснив російський опозиціонер.

Ігор Яковенко зазначив, що це ритуал, який проводить Кремль та який залежить від його волі. Ці "вибори" мають підтримати міф про великого, обраного та підтриманого усім російським народом Путіна.

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