Істерика про вихід з Бахмута: у розвідці пояснили заяви Пригожина

Голова російського ПВК "Вагнера" заявив, що 10 травня нібито виведе свої війська з Бахмутського напрямку. В українській розвідці дуже сумніваються у правдивості цих намірів.

До цього Пригожин заявляв про нібито проблеми з боєприпасами у його військ. У ГУР МО наголосили, що такі заяви пов'язані з тим, що ПВК "Вагнера" не зможе взяти українське місто до 9 травня.

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У розвідці прокоментували заяви Пригожина

Представник української розвідки Андрій Черняк заявив, що Пригожин самостійно не буде виводити вагнерівців з Бахмута. Однак такими заявами голова ПВК "Вагнера" намагається перекинути свою провину на інші структури російської армії.

Він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова,

– розповів Черняк.

При цьому представник ГУР МО підтвердив, що посіпаки Пригожина мають проблеми з боєприпасами. Ба більше, чим більше снарядів їм дають, тим більше вагнерівці їх потребують та хочуть.

"Але скільки б їм не давали – їм не буде достатньо", - зазначив Андрій Черняк.

Пригожин пригрозив вивести "вагнерівців" з Бахмута: що відомо

Глава ПВК "Вагнера" 5 травня зробив заяву про виведення його військ з Бахмута 10 травня. Позиції на фронті, переконує Пригожин, передадуть міноборони Росії.

На цю заяву відреагував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він підкреслив, що у вагнерівців не стільки "снарядний голод", скільки людський.

Самі росіяни досить люто сприйняли заяву Пригожина. Через це вони написали купу гнівних коментарів у російських телеграм-каналах.

Ще з квітня 2023 року Євгєній Пригожин звинувачує міноборони Росії у тому, що його ПВК "Вагнера" урізали кількість боєприпасів. Це призвело до того, що "кухар Путіна" поставив Шойгу ультиматум. Мовляв якщо його посіпак не забезпечать необхідною кількістю снарядів, то він їх виведе з Бахмута. Власне, дива не сталося, тому Пригожин 5 травня анонсував вихід з українського міста.