Пригожин почав передвиборчу компанію, йде ва-банк, – журналіст про останні дії ватажка "Вагнера"
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин їздить в "турне" по Росії на зустрічі з місцевим населенням. Так він починає свою передвиборчу кампанію.
Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Відомо, що Пригожин відвідав родичів знищених вагнерівців в Муромі, а також закликав усіх росіян бути готовими "защіщять родіну". Це вже не перша його поїздка по Росії з такими закликами.
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Пригожин пішов у ва-банк
Як наголосив Зільбер, Пригожин буквально зробив дуже "високу ставку". Він намагається об'єднати навколо себе особливо відбитих російських "ватників" та інших "ультранацистський електорат".
Він або переможе, або його фізично вб'ють. Ризик другого стає все більшим. Пригожин, звісно, зацікавлений, щоб путінський режим впав, і він би на цій "турбулентності" заскочив би. Але зараз він намагається консолідувати навколо себе "ультранацистський електорат",
– зауважив Зільбер.
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Пригожин розповідає про максимальну концентрацію на війні; переведення економіки на воєнні рейки та безліч інших схожих речей, які подобаються російським "ультрапатріотам".
Паралельно власник ПВК "Вагнера" продовжує атакувати міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Росії Валєрія Гєрасімова. А подекуди дозволяє й собі випади проти Владіміра Путіна, що також допомагає йому забрати до себе певну кількість розчарованих в диктаторі росіян.
Пригожин не хоче підписувати контракт з міноборони Росії: коротко
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу видав наказ, за яким усі так звані "російські добровольці" мають підписати контракт із міністерством оборони Росії. Зробити це потрібно до 1 липня.
- Пригожин, звісно ж, публічно заявив, що його ПВК "Вагнера" не збирається підписувати контракт. Він також закликав інші аналогічні організації, які не хочуть цього робити, приєднуватися до "Вагнера".
- Пригожин неодноразово критикував і Шойгу, і Гєрасімова. А нещодавно вагнерівці навіть захопили в полон російського підполковника, якого потім відпустили.