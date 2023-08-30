Путін боїться навіть мертвого Пригожина: похорон перетворили на спецоперацію
Режим диктатора Владіміра Путіна побоювався власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Вони навіть перетворили його похорон на справжню спецоперацію.
Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що смерть Пригожина демонструє, що так званої ПВК "Вагнера" більше не існує.
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Вагнерівці були одним із найбоєздатніших підрозділів Росії. Хоча вони використовували абсолютно звірячу тактику – закидували позиції трупами. Та тепер на цьому угрупованні можна поставити крапку.
Зрозуміло, що знищення Пригожина не обійшлося без ФСБ та інших представників режиму. Тому немає особливої різниці дізнаватися офіційну причину авіакатастрофи. Зрозуміло, хто був до цього причетний. А чи це була ракета С-300, чи вибухівка – другорядне питання.
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Похорон перетворили на спецоперацію
Як зауважив Зільбер, зрозуміло, що в Пригожина були свої прихильники. Переважно це маргінали, але режим боїться навіть їх.
Режим боїться навіть мертвого Пригожина. Тому похорон перетворили у спецоперацію. Імітували на 3 різних кладовищах. Напевно, хотіли глянути, чи збереться народ,
– зауважив Зільбер.
Сумнівно, що прихильники Пригожина зможуть організувати опозиційну силу проти режиму Путіна. Однак спроба заколоту від власника "Вагнера" може у майбутньому надихнути інших людей на таку ж спробу перевороту. Але вони повинні мати належну військову силу.
Натомість ПВК "Вагнера" більше не буде. Їх спробують замінити іншими "приватними військовими компаніями". Сумнівно, що "Вагнер" відновлять, адже Пригожин все ж був ефективним керівником, який хотів на цьому заробляти гроші. Чи зможе режим знайти аналогічну людину – сумнівно. Хоча різні африканські активи "Вагнера" однозначно на когось перепишуть.
Знищення Пригожина: коротко
- Пригожин регулярно кидався на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та його підопічних, звинувачуючи їх у провалах та нестачі боєприпасів. 23 червня він взагалі оголосив похід на Москву, під час якого збив кілька російських вертольотів та літаків. Цікаво, що Пригожин навіть завуальовано кидався і на Путіна.
- Щоправда, 24 серпня там вже нібито вдалося владнати ситуацію. Вагнерівці та Пригожин мали виїхати до Білорусі, а їм обіцяли амністію. Все, що відомо про цю ситуацію – читайте в матеріалі 24 Каналу.
- 23 серпня стало відомо про падіння літака, де перебував Пригожин. Були здогадки, що його збили із ЗРК С-300 або ж там вибухнула бомба. Пригожина поховали у Санкт-Петербурзі.