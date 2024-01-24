ПВК "Вагнера" існує, а щодо Пригожина я б не поспішав із висновками, – Буданов

Начальник ГУР МО Кирило Буданов висловився щодо приватної військової компанії "Вагнера" та його очільника Євгєнія Пригожина. За словами глави розвідки, ця ПВК і досі існує.

Водночас стосовно "кухаря Путіна" Буданов наголосив, що не варто поспішати із висновками щодо можливої загибелі.

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Буданов прокоментував долю ПВК "Вагнера" і Пригожина

В інтерв'ю журналістам Financial Times Буданов сказав, що ПВК "Вагнера" все ще продовжує існувати, спростувавши тим самим спростувавши повідомлення, що компанію нівелювали.

Водночас про Євгєнія Пригожина Буданов наголосив, що не поспішав би із висновками. Зокрема, це стосується можливої загибелі ватажка вагнерівців у авіакатастрофі у 2023 році.

Я не кажу, що він мертвий або ні. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він загинув,

– наголосив глава ГУР МО.

Автори матеріалу зазначили, що, на думку Заходу, авіакатастрофа з Пригожиним була замовлена Путіним. Тоді Кремль заперечував свою причетність і заявив, що ДНК підтвердила смерть Пригожина. Але його тіло ніколи не було показано публічно.

Глава розвідки дав інтерв'ю: важливе з розмови