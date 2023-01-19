Пригожин – господар фабрики тролів: навіщо він хоче закрити YouTube в Росії

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розповсюджує свій вплив на різні сфери в Росії. Його "вагнерівці" воюють на фронті, він робить дуже гучні заяви стосовно керівництва російської армії та з інших приводів. А також заявив, що в Росії треба закрити YouTube.

Такі заяви Пригожина мають певний ґрунт, адже він має безпосередній стосунок до фабрик тролей в Росії і є одним з перших їхнім організатором. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Пригожин створив інформаційні "помийкі"

За словами політика, Пригожин є господарем фабрики тролів, що об'єднують велику кількість безпринципних людей, які за гроші тиражують коментарі, вірусні відео, засмічують стрічку новин, а також розпалюють ненависть в мережі.

Він має велику кількість інформаційних "помийок" – так би мовити, агентств новин. Вони не дуже ефективні, адже ті, хто в мережі, їх не читає, а до ЗМІ їхня інформація не доходить. Ці "помийкі" існують самі для себе. Їхня ефективність близька до нуля,

– вважає він.

На його думку, Пригожин розуміє, що YouTube та інші майданчики в мережі працюють не на Путіна, а проти нього, тому хоче його закрити.

"Але він не розуміє, що YouTube це також і реклама, і освіта, і засіб спілкування та багато іншого. Сьогодні велика економічна, соціальна та інша діяльність пов'язана з ним", – зазначив Гудков.

Він порівняв Пригожина, який намагається закрити YouTube, з хазяїном будинку, в одній з кімнат якого з'явилася пліснява. І той, замість того, щоб позбавитись неї, вирішує зруйнувати увесь дім.

"Адже Пригожин не розуміє, що інтернет – це не тільки ідейна боротьба і воєнна пропаганда. Тому що він замкнений у своїй інформаційній "бульбашці" і думає, що інтернет існує, щоб боротися з Путіним", – припустив опозиціонер.

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ПВК "Вагнер" – особиста армія Путіна

За його словами, Пригожин – це обличчя і збірний образ путінської влади, її точна внутрішня характеристика.

Путін віддав Пригожину владу, гроші, повноваження, тому що він не вірив в інші можливості. Або підсилив ці можливості своєю особистою армією. Адже ПВК "Вагнер" – це не особиста армія Пригожина, а саме Путіна. А Пригожина він просто поставив керувати цим "проєктом",

– вважає він.

Опозиційний політик наголосив, що Пригожину дали можливість робити все, що він міг запропонувати.

"Запропонував вербувати зеків – і йому дали такі повноваження. Чим більше він їх "утилізує", тим спокійніше буде в тюрмах і звільняться місця", – зауважив він.

Проте, на його думку, Путін цього не планував – так трапилось, іншого "витратного матеріалу", крім зеків, у них немає.

"Та інших методів, крім фашистських у них теж немає. Тому вони до них і вдаються", – підкреслив Геннадій Гудков.

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