У переддень Дня Незалежності України стало відомо, що приватний літак Пригожина, на якому перебував сам очільник вагнерівців та його поплічники, розбився над Тверською областю. Російські і західні експерти почали висувати припущення, що саме стало причиною катастрофи.

Висували абсолютно різні версії: від проблем з двигуном літака до "випадкового" прильоту ракети ППО. У Британії теж вдалися до припущень: там вважають, що Пригожина у пекло відправив "вибуховий" подарунок.

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Міг поплатитися за любов до вина

Колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл припускає, що літак з Пригожиним могла "приземлити" "бомба у ящику з вином".

Справа в тому, що у мережі продовжують ширитися чутки, що, мовляв, пасажирам літака перед вильотом подарували ящик з вином, який згодом вибухнув. Наразі доказів для підтвердження цієї версії немає. Втім, Стіл впевнений, що падіння літака Пригожина – справа рук Кремля.

Це якийсь іронічний кінець для колишнього ресторанника Путіна,

– зауважив офіцер

Версія росЗМІ

У російських ЗМІ теж схиляються до версії про вибуховий пристрій на борту літака. Вони вважають, що його заклали у відсік шасі.

За попередніми даними, саме в районі шасі і стався вибух у небі. Як наслідок у літака відірвало крило та стабілізатор. Через це бізнес-джет почав різко набирати висоту, а потім пішов у штопор. Від вибухової розгерметизації всі, хто перебував на борту, миттєво знепритомніли, зокрема й пілоти. Власне через це вони не змогли доповісти про надзвичайний стан.

Саме через підрив у небі хвостова частина літака впала за п'ять кілометрів від фюзеляжу, зазначають російські джерела.

Пригожин загинув