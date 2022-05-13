Прикордонниця з "Азовсталі" похвалилась своєю чотирилапою напарницею Сонею: миле відео

Українські захисники, які перебувають на "Азовсталі, не втрачають людяності та стійкості. Прикордонниця, що залишилась в Маріуполі, показала свою чотирилапу подругу.

Про це розповіли 13 травня у Державній прикордонній службі. Тварину звати Соня й раніше вона шукала на кордоні заборонені предмети.

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"Сьогодні вона підтримує бойовий дух прикордонників та завчасно попереджає про наближення повітряної небезпеки", – розповіли прикордонники.

Соня підтримує бійців у Маріуполі: дивіться відео

Ще одна тварина прикордонників

Собака сам прийшов до прикордонників, коли ті чергували на блок-пості. Захисники назвали пса Термінатором та залишили на службі з ними. Таке ім'я тварина отримала через різний колір очей, що й нагадав охоронця рубежу відомого кіногероя. Один з прикордонників сказав, що пес ненавидить російських окупантів.