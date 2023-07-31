Бідність росіян поки рятує Кремль: чи оголосить Путін примусову мобілізацію

Росія щодня втрачає на війні тисячі солдатів й вкрай потребує додаткових ресурсів. Так, у країні-агресорці збільшили призовний вік ще на три роки. При цьому нижня межа лишається незмінною.

Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зазначимо, що тепер призовний вік росіян становить 18 – 30 років.

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"Фінансова" мобілізація у Росії

Поки що на території Росії примусової мобілізації не буде, але до неї все готується. Кремль іде шляхом "заливання процесу мобілізації-могилізації грошима".

"Хто встигає, той виїжджає. Проте великої хвилі немає. Ми з вами говорили про велику зарплату, яка постійно збільшується, і всюдисущій рекламі. Мовляв, ти не чоловік, якщо не служиш в армії та не підписав контракт", – сказав російський опозиціонер.

Яка ситуація з мобілізацією у Росії: дивіться відео

13 червня під час зустрічі з "воєнкорами" Путін запевнив, що наразі у країні-агресорці не будуть проводити мобілізацію.

У такий спосіб вирішуються всі проблеми, особливо у регіонах, де люди отримують 25 тисяч рублів на місяць. Злидні допомагають Путіну вербувати російських солдатів на фронт. Тому поки що примусової мобілізації, коли хапають за руки й тягнуть у військкомати, немає. Проте це зовсім не означає, що цього не буде в майбутньому.

У Кремлі сподіваються на "фінансову" мобілізацію. Але коли закінчиться жива сила за гроші, тоді набиратимуть примусово. Для цього у Росії вже готують законодавство, базу даних й військкомати,

– зазначив Гудков.

На його думку, в кінцевому результаті з Росії заборонять виїзд всім військовозобов'язаним. Населення готують до того, що країна-агресорка перебуває у стані війни з Заходом. Ймовірно, диктатор Владімір Путін хоче загострити відносини з Польщею, Литвою.

Що відомо про мобілізацію у Росії