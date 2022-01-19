Пріоритет – дипломатичний шлях, – Блінкен про діалог з Росією

Ентоні Блінкен заявив, що Кремлю запропонували два шляхи щодо ситуації, яка склалась. Держсекретар США пояснив, що пріоритетним залишається таки дипломатичний шлях.

Відповідну заяву політик зробив, коментуючи нарощення сил Кремлем. Це трапилось на брифінгу в Києві 19 січня.

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Пріоритет щодо дій Кремля – дипломатія

Держсекретар США заявив, що він звісно ж не може прочитати думки Володимира Путіна, проте запевнив: "Ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо, виходячи з того, що ми бачимо та історичного досвіду".

Ентоні Блінкен пригадав, що Росія нарощує вплив в Грузії, Молдові та Україні, а також накопичує свої війська на кордоні з нашою державою.

Ми запропонували два шляхи для Росії – дипломатичний через діалог, щоб вирішити розбіжності мирно та призвести до деескалації, якщо Кремль обере агресію, то інших шлях, – конфлікт, який матиме серйозні наслідки. Зараз очевидно, що пріоритет – дипломатичний шлях,

– заявив держсекретар США.

Політик запевнив, що дипломатичний шлях є кращим для всіх.

Окрім того, Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові надати Україні ще більше допомоги у оборонній галузі у випадку агресії Росії. Держсекретар США пояснив, що це рішення підтримують обидві партії у Штатах.

Ба більше, політик пояснив, що Україні потрібно спільно протидіяти російській загрозі та працювати над євроатлантичними перспективами нашої країни.

Останні заяви міжнародної спільноти на тлі загрози для України зі сторони Росії

19 січня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кремль у будь-який момент може почати повномасштабний наступ на Україну. Та у разі нападу Євросоюз застосує щодо країни нові масштабні санкції.

У МЗС Канади також пригрозили Кремлю санкціями у випадку нового нападу Росії на Україну. Там також пояснили, що Канада працює над заходами стримування. Такими, що підвищують обороноздатність України. Наприклад, як місія канадських сил UNIFIER.

19 січня очільник МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Політики обговорили комплексний пакет стримування Росії. Розмова відбулась напередодні засідання Ради Євросоюзу, яке має відбутися 24 січня.

12 січня Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять у тому випадку, якщо Володимир Путін знову вторгнеться в Україну. У документі мовиться про заборону Путіну та іншим високопосадовцям Росії в'їжджати в США та замороження їхніх американських активів.

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