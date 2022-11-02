Феноменальний результат, – Притула за 9 годин зібрав понад 100 мільйонів гривень на Spartan
Джерело:Сергій Притула
Увесь український народ робить щось неймовірне для перемоги над Росією. Менш ніж за 1 день українці зібрали необхідні кошти на 25 британських бронетранспортерів FV103 Spartan.
І це при тому, що збір оголосили близько 10 ранку 2 листопада, а закупити планують 50 одиниць такої техніки. Це означає, що половину необхідної суми "закрили" менш ніж за день. Що більш вражає, що попереду ще 6 днів – збір триватиме з 2 по 8 листопада.
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Цілі збору
Ціль цього збору – викупити усю партію бронетранспортерів Spartan, адже ця техніка пересувається на гусеницях, а відтак може ефективно працювати у складних погодних умовах.
Ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю,
– сказав Сергій Притула.
Оголошення мегазбору: відео
Оскільки попереду ще 6 днів, до цього мегазбору доєднатися можуть усі охочі. Зробити це можна за реквізитами, наданими Сергієм Притулою.
Масштабні збори від Притули
- Раніше, 10 жовтня, Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко уже ставили такий рекорд, коли збирали "на помсту" після масованого ракетного удару Росії. Тоді за декілька годин їм вдалося зібрати понад 110 мільйонів гривень на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.
- Також велику суму вдалося зібрати за короткий час на підручник з історії України для Ілона Маска, адже той у твітері запропонував Україні віддати Крим Росії. Тоді менше ніж за добу зібрали понад 2 мільйони гривень. Звісно, цього забагато для підручника, тож залишок використали на потреби українських захисників.
- Одним з найвідоміших зборів був, звісно, збір на Bayraktar. Тоді всього за 10 годин зібрали понад 140 мільйонів гривень, а ввечері 24 червня збір коштів на три безпілотники Bayraktar закінчили. Однак 27 липня турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники типу Bayraktar, адже вона була вражена тим, як об'єдналися українці. А тому вирішили подарувати безпілотники Україні.
- Тому за кошти, які збиралися на "народний байрактар" купили унікальний супутник, який суттєво допомагає захисникам України у підготовці оперативних операцій.