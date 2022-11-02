Феноменальний результат, – Притула за 9 годин зібрав понад 100 мільйонів гривень на Spartan

Увесь український народ робить щось неймовірне для перемоги над Росією. Менш ніж за 1 день українці зібрали необхідні кошти на 25 британських бронетранспортерів FV103 Spartan.

І це при тому, що збір оголосили близько 10 ранку 2 листопада, а закупити планують 50 одиниць такої техніки. Це означає, що половину необхідної суми "закрили" менш ніж за день. Що більш вражає, що попереду ще 6 днів – збір триватиме з 2 по 8 листопада.

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Цілі збору

Ціль цього збору – викупити усю партію бронетранспортерів Spartan, адже ця техніка пересувається на гусеницях, а відтак може ефективно працювати у складних погодних умовах.

Ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю,

– сказав Сергій Притула.

Оголошення мегазбору: відео

Spartan – це британська техніка, яка може перевозити до семи осіб. Він служить для переміщення спеціалізованих команд, таких як зенітно-ракетні групи, і на озброєнні має 1 кулемет. Також БТР може мати чотири диморозрядники з кожного боку. Максимальна швидкість, яку він може розвивати, становить 96 км/год. Запас ходу – 510 кілометрів.

Оскільки попереду ще 6 днів, до цього мегазбору доєднатися можуть усі охочі. Зробити це можна за реквізитами, наданими Сергієм Притулою.

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