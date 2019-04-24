Приватна охорона замість державної: які схеми працювали в Ізмаїльському порту

Згідно з договором, приватна охорона порту в Ізмаїлі коштуватиме компанії 18 мільйонів гривень. Тоді як державні послуги, які здійснюють аналогічні заходи, оцінюються майже вдвічі дешевше – за 10 мільйонів.

Ізмаїльський порт змінив державну охорону на приватну для того, щоб отримувати грошові потоки, які вимірюються сотнями мільйонів гривень. Таку думку в своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив Сергій Лещенко.

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Народний депутат стверджує, що сліди фірми-переможця "Альфа-Безпека" ведуть до заступника голови Нацполіції України начальника департаменту захисту економіки Ігоря Купранця.



Ігор Купранець

Лещенко пояснює, що окрім охорони у Миколаївському порту, яка вже відбувається декілька років, та охорони в Ізмаїльському порту, яку тільки збирається перебрати "Альфа-Безпека", цю компанію намагаються проштовхнути на порти Одеси та Черноморська.

Діючи в інтересах трудових колективів, я направив звернення до міністра інфраструктури Володимира Омельяна. Але спрацював принцип розподілу державних посад та потоків за квотами. І Міністерство інфраструктури, у віданні якого перебувають порти, і Міністерство внутрішніх справ, де працює Купранець – обидва ці відомства вже п'ять років є вотчиною "Народного фронту",

– розповів Сергій Лещенко.

"Тому не дивно, що пройдисвітам, які залазять на охорону портів, не дали по руках, а, навпаки, їх дії визнали повністю законними. У Адміністрації морських портів уже два роки немає повноцінного керівника, а є виконувач обов'язки – громадянин Латвії Райвіс Вецкаганс. Але "Народний фронт" влаштовує, що галуззю керує "врємєнщік", яким легше маніпулювати – і тому конкурс на заміщення посади не призначено", – додав Лещенко.



Райвіс Вецкаганс

Сергій Лещенко розповів, що протягом років нинішньої влади нас намагалися переконати, що якщо призначити іноземця та дати високі зарплати, то зникне схематоз. Але це повністю руйнується на прикладі підприємства.

Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 23 квітня 2019: