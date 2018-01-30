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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Прийняття закону про санкції проти Росії вже принесло позитивні результати для України, – Безсмертний

20:30, сьогодні 850 Читать новость на русском

Про новий санкційний список США, які він матиме наслідки для Росії та України у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів екс-представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний.

Про історію закону

– Закон почали розглядати ще за часів президента Обами, тоді він і був прийнятий. Проте тодішній президент не підписав документ. Під тиском факторів участь Росії в дуелі Клінтон – Трамп і виникла, щоб цей закон не прийняли. Тому очевидно, що вся драма, яка розігрується в американському політикумі, розпочалася із розгляду цього закону. Тільки за ці майже 2 роки лобістські фірми заробили величезні гроші на відмиванні імен російських чиновників.

Варто зазначити, що цей закон вперше в історії США поміняв методологію підходу до проблеми. Вперше ми бачимо списки осіб, до яких вже застосовані санкції.

В 2012-2014 роках Росія докладала колосальних зусиль, аби втягнути американський капітал в свій ринок. Тоді Рекс Тіллерсон підписав декілька угод щодо освоєння шельфу північних морів та Сибіру. До речі, такі ж угоди готувалися і з Україною.

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До чого може призвести прийняття "Кремлівського списку"

– Ми можемо спрогнозувати, що почнеться метушня. На ній зможуть заробити не лише лобістські фірми США, але й бюджет Америки. Натомість, прийняття цього закону, принесло і певну користь Україні. Адже завдяки діалогу Волкера з Сурковим з місця посунулося питання обміну полоненими. Такі методичні речі здійснюють серйозний тиск на Росію.

Нинішня політика Трампа говорить про заклик до інвестування в економіку США. До цього адміністрація стимулювала експорт капіталу, тобто вивезення капіталу до Китаю, до Росії, освоєння сировинних ринків.

– Застосування таких заходів на другий план виводить "війну" між Конгресом та президентом США і на перший план ставить об’єкт атаки Росії. Це призведе до зростання бюджету військово-промислового комплексу, до зростання ролі впливу на президента Пентагону, до зростання видатків щодо розміщення збройних сил та техніки в Європі. Це підніме акції НАТО на європейському континенті, а це призведе до змін в геополітиці та геоекономіці.

Як новий закон змінить ситуацію на Донбасі та які ще зміни він принесе в Україну – дивіться в інтерв'ю з Романом Безсмертним.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Санкції Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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