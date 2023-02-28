Про Запоріжжя та Херсон вже й не думають, – військовий розповів про скорочення цілей Росії

Росіяни активізували наступ на Донецькому та Луганському напрямках, адже мають завдання від Владіміра Путіна захопити ці області до 31 березня. Натомість на інші ділянки фронту, певно, вже й не розраховують.

Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він наголосив, що попри намагання окупантів проривати українську оборону, наші бійці мужньо тримаються і завдають величезних втрат російському особовому складу та техніці.

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На Луганщині та Донеччині ворог намагається атакувати Сватове, Кремінну, Мар'їнку, Авдіївку.

Ворог зменшує масштаб планів

Бахмут зараз в центрі уваги, але на всьому Донецькому напрямку йдуть важкі бої, повідомив військовий. Так, під Вугледаром українські бійці знищили 155-ту бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту, підсилену танками.

Морська піхота взагалі вважається елітою російської армії, а 155-та бригада тихоокеанського флоту – це еліта еліт була, ЗСУ її гарно прорідили. Зараз її поповнюють мобілізованими, але це зовсім не те. Просто начепити на людину чорний берет – не робить її досвідченим морським піхотинцем,

– зауважив Сазонов.

За його словами, схоже на те, що ворог зосередився саме на Донецькому напрямку і вже не розраховує взяти Херсон, Запоріжжя, але хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – для них це питання принципу.

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