Професійні скандалісти, – Краєв пояснив, хто і для чого блокує допомогу Україні у США

Сенат США більшістю голосів погодив фінансову допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів. Проте були і ті, які проголосували проти.

Подібних американських політиків цілком можна вважати "професійними скандалістами". Таку думку 24 каналу озвучив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

До теми Конгрес США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги

Міжнародний аналітик відзначив малоймовірним факт того, що певним республіканцям таки вдасться зламати 85% тих, які якраз підтримують жорстку політику Адміністрації президента США щодо війни в Україні.

Мовляв, республіканці, які голосували проти фінансової допомоги Україні, мають дуже поганий шлейф за собою. Це фактично та сама десятка, яка голосувала проти ленд-лізу та продовжує розкручувати тему про його фінансування.

Це професійні скандалісти. Ті, умовно кажучи, депутати, які в американському конгресі працюють якраз над створенням скандалів. На їхньому просуванні та підтримці,

– зауважив Краєв.

Він додав, що проводив власне окреме дослідження, ким саме є ці люди. Переважна більшість із них прийшла у Конгрес США доволі пізно, та вони були там лише за часів президентства Дональда Трампа.

Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Так чи інакше це люди, які за Трампа отримували всю повноту влади. Більшість із них, усі, окрім одного, брали участь у запереченні результатів президентських виборів у 2020 році. Вони подавали позови у Верховний суд. Казали, що підрахунок голосів провели нечесно і це все велика "оборудка демократів".

Тобто це не вписується в їхню більш загальну позицію. Скажімо, майже кожен із них навіть та сама скандальна конгресменка, яка наразі казала про те, що ми забираємо у дітей харчі, щоб віддати українцям зброю. Навіть вона на початку війни заявляла, що не може бути інакшого варіанту, окрім того, щоб зупинити Путіна і його агресивну війну.

Тут можна порівняти ось цю десятку республіканців з умовним Іллею Кивою. Щось у цьому є. Насправді ви б бачили їхні соцмережі. Чесно кажучи, це окремий вид мистецтва. Насправді ось такі політичні скандалісти є у кожній демократії. Не треба думати, що американська чи британська демократії захищені від цього. Це нормально. Ми маємо це розуміти. Усвідомлювати, що це не заява всього конгресу. Це дійсно є люди, які на цьому будують свій політичний імідж. Це нормально.