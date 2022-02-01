Профілактика краще, ніж реанімація, – Зеленський про стримування агресії Росії

Президент Володимир Зеленський разом з британським прем'єром Борисом Джонсоном обговорили кроки стримування Росїї. Глава України наголосив, що будь-які заходи дієві "до", а не "після".

Про результати перемовин з прем'єром Джонсоном Зеленський розповів під час спільного брифінгу. Президент України подякував Великій Британії за підтримку.

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Зеленський підтримав рішення про санкції проти Росії

Тут моя думка відома. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще, ніж реанімація. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду щодо розробки закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України,

– сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що Україна зміцнює обороноздатність та будує сильну та боєздатну армію. Зеленський повідомив, що вже ухвалено рішення про збільшення чисельності ЗСУ ще на 100 тисяч військовослужбовців.

На цьому шляху – велика практична допомога Британії, яка надала 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України. Мовиться також про безпекову допомогу та озброєння.

Солідарний з Зеленським і Борис Джонсон. Він вважає, що росіяни мають розуміти наслідки вторгнення в Україну. Українці, переконаний прем'єр-міністр, захищатимуть свою землю до останньої краплі крові.

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Головне з зустрічі Бориса Джонсона та Володимира Зеленського: