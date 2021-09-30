Прогнозована ситуація, – політолог про ймовірну відставку Разумкова

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Однак така ситуація є прогнозованою.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу. За його словами, між Разумковим та "Слугою народу" назріла криза й потрібно було визначатися.

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Чому виник конфлікт

На думку Фесенка, якби спікер парламенту виконав усі умови президентської команди щодо проходження та підписання закону про олігархів, то тоді проблем не було б. Разумков, скоріш за все, ще певний час перебував би на посаді.

Однак коли він почав виступати проти цього й навіть заговорив про вето, то назріла проблема.

Дмитро Разумков заявив , що під час голосування закону про олігархів нардепи внесли кілька правок, які суперечать одна одній. На думку спікера, виправити ситуацію може вето президента.

Це прогнозована ситуація. Я ще раніше казав, що рубіконом для обох сторін буде саме закон про олігархів,

– заявив політолог.

Фесенко також припустив, що підписи за відставку Разумкова можуть збирати в Трускавці, де відбудеться виїзне засідання "Слуги народу". Це стане своєрідним "тестом" на лояльність Зеленському.

Варто зауважити, що спікера парламенту у Трускавець не запросили.

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Чи підтримають відставку спікера

Фесенко припустив, що за відставку Разумкова може назбиратися приблизно 200 голосів від "Слуги народу". Таке рішення, ймовірно, підтримає й група "Довіра" та значна частина депутатів від групи "За майбутнє".

Однак опозиційні фракції, крім, можливо, половини депутатів "Голосу", не проголосують за відставку чинного спікера парламенту.

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Що цьому передувало