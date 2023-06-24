Лукашенко провів перемовини з Пригожиним: той прийняв його пропозицію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ввечері 24 червня повідомив, що провів перемовини з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. За словами Лукашенка, перемовини тривали "цілий день".

Крім того, вони буцімто домовилися про "проект варіанту розв'язки ситуації", який має зупинити рух вагнерівців. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Лукашенко розмовляв з Пригожиним

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто вранці 24 червня мав перемовини з Путіним. Він домовився з російським диктатором, що зможе "по своїх каналах" зв'язатися з Євгєнієм Пригожиним та провести з ним переговори.

Вочевидь Пригожин погодився, адже Лукашенко наголосив, що вони начебто дійшли домовленостей щодо "неприпустимості розв'язування кривавої бійні на території Росії".

Як повідомляє пресслужба самопроголошеного очільника Білорусі, Пригожин, ймовірно, прийняв пропозицію Лукашенка та зупинив рух своїх посіпак на території Росії. Крім того, путінські прихвосні обговорили подальші кроки щодо деескалації напруги.

Наостанок у Лукашенка заявили, що це варіант "розв'язання конфлікту" є начебто найбільш прийнятним для Пригожина. До того ж йому та його посіпакам російська влада, ймовірно, дала "гарантії безпеки" та пообіцяла не карати їх.

Пригожин дав задню у своєму "поході на Москву"

Згодом ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин підтвердив, що забирає свої війська у польові табори. За його словами, він "не хоче жертв та крові".

Ми пройшли 200 км не доходячи до Москви. Зараз настав той момент коли кров може пролитись. Тому ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку у польові табори,

– сказав Пригожин.

Крім того, Пригожин підтвердив, що у російської влади буцімто була думка "розформувати вагнерівців". Йому також пообіцяли розв'язати питання з Шойгу та Гєрасімовим.