Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб арешту без права внесення застави
Джерело:Суспільне Дніпро
У Кіровському райсуді Дніпра проходить судове засідання. На ньому обирають запобіжний захід патрульному, який застрелив цивільного чоловіка під час бійки після затримання елітної автівки Jaguar.
Прокуратура хоче, щоб поліцейський, що стріляв у Дніпрі, був заарештований на 60 діб. Також вона вимагає, щоб цей патрульний був позбавлений права внесення застави.
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Як проходить судове засідання
В соцмережах з'явився невеликий фрагмент засідання суду. На кадрах можна побачити, що патрульний бере участь у заході дистанційно. Він не зміг прийти до зали суду через стан здоров’я.
На відео можна побачити, як суддя повертає голову до монітора та зачитує копу, який бере участь онлайн, його права. Той відповідає, що йому все зрозуміло.
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Яка реакція адвокатки патрульного
За день до судового засідання Юлія Сегеда записала коротке відеозвернення та виклала його в соцмережах. Юристка, що захищає цього поліцейського, переконана, що його не треба тримати під вартою.
Правозахисниця закликала ЗМІ поставитися дуже виважено до висвітлення цієї теми. Вона не надала подробиць через таємницю слідства. Адвокатка вважає, що поведінка загиблого чоловіка не має виправдання. Також вона зазначила, що якщо ми хочемо, щоб поліція нас захищала, то вона повинна вміти та не боятися захищати себе.
Останні новини про стрілянину у Дніпрі
- У Дніпрі 31 серпня люди попрощалися з Джумбері Сілогавою, якого поліцейський застрелив під час затримання автівки. Варто зауважити, що цей чоловік перед своєю загибеллю погрожував копам, чинив опір, а потім побив патрульного та патрульну.
- За фактом посягання на життя працівника поліції вже відкрито кримінальне провадження. 348 стаття передбачає від 9 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.
- Кремлівська пропаганда скористалася цим кримінальним інцидентом та створила нове ІПСО. Тепер росіяни поширюють неправду інформацію, що патрульний нібито хотів вручити цьому чоловіку повістку.