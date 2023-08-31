Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб арешту без права внесення застави

У Кіровському райсуді Дніпра проходить судове засідання. На ньому обирають запобіжний захід патрульному, який застрелив цивільного чоловіка під час бійки після затримання елітної автівки Jaguar.

Прокуратура хоче, щоб поліцейський, що стріляв у Дніпрі, був заарештований на 60 діб. Також вона вимагає, щоб цей патрульний був позбавлений права внесення застави.

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Як проходить судове засідання

В соцмережах з'явився невеликий фрагмент засідання суду. На кадрах можна побачити, що патрульний бере участь у заході дистанційно. Він не зміг прийти до зали суду через стан здоров’я.

На відео можна побачити, як суддя повертає голову до монітора та зачитує копу, який бере участь онлайн, його права. Той відповідає, що йому все зрозуміло.

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Яка реакція адвокатки патрульного

За день до судового засідання Юлія Сегеда записала коротке відеозвернення та виклала його в соцмережах. Юристка, що захищає цього поліцейського, переконана, що його не треба тримати під вартою.

Правозахисниця закликала ЗМІ поставитися дуже виважено до висвітлення цієї теми. Вона не надала подробиць через таємницю слідства. Адвокатка вважає, що поведінка загиблого чоловіка не має виправдання. Також вона зазначила, що якщо ми хочемо, щоб поліція нас захищала, то вона повинна вміти та не боятися захищати себе.

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