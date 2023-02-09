Байден влаштував пастку для республіканців, їм довелося змінювати позицію, – політик зі США
Президент США Джо Байден 8 лютого виступив у Конгресі з промовою "Про стан держави". Під час виступу глава Штатів загнав республіканців у глухий кут та змусив їх змінити позицію щодо соціальних програм для пенсіонерів.
Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Також Байден згадав у промові Україну та запевнив у підтримці нашої держави.
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Республіканці змушені змінювати політику
Джо Байден заявив у Конгресі, що республіканці виступили проти впровадження у США програми соціальної допомоги, зазначив Рашкін. Натомість республіканці почали заперечувати, тому потрапили у пастку.
"Він (Байден – 24 канал) заманив республіканців у пастку, в яку вони з радістю зайшли. Президент США сказав: замість того, щоб підвищувати податки на мільярдерів, є люди з республіканської партії, які говорять, що потрібно закінчувати з програмою соціальної допомоги. І тут республіканці заволали, що не казали цього", – говорить депутат.
Тоді президент Штатів запропонував республіканцям не обговорювати прийняття програми, а просто встати та поаплодувати за пенсіонерів. Представники республіканської партії погодилися.
У такий спосіб він вивів їх з переговорів соціальних програм. Тепер пенсіонери не стали заручниками політики республіканців, а вони (республіканці – 24 канал) лишилися в стороні,
– зауважив Рашкін.
За словами політичного діяча, республіканці у свої політиці дуже "розвернулися". Юрій Рашкін підкреслив, що це помітно і по їхній позиції щодо України, і по внутрішній політиці.
Він наголосив, що республіканці завжди виступали проти прийняття програми соціальної підтримки пенсіонерів, а зараз вони змушені змінити свою думку.
"Тут сталась серйозна зміна, вони пересіли на інший стільчик. У такий спосіб республіканці самі себе загнали в кут. Тепер вони повинні підтримувати соціальні програми", – додав Рашкін.
Рашкін проаналізував промову Байдена: дивіться відео
Байден згадав про Україну
Депутат відзначив, що Джо Байден запевнив: Штати будуть підтримувати Україну як до перемоги, так і після.
"У його промові мовиться про те, що США підтримують демократію. Також Байден сказав: "Ми ведемо не прикладом своєї сили, а силою свого прикладу". Тобто вони показують, що потрібно робити, а не тягнуть всіх на поле бою", – сказав він.
Також Юрій Рашкін звернув увагу, що всі присутні у Конгресі встали та аплодували, коли прозвучали слова про Україну.
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